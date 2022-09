Bigg Boss 16 : Munawar Faruqui a terminé le tournage promo de l’émission de Salman Khan ? [Watch Video]

Bigg Boss 16 arrive et les fans fidèles sont super excités. L’un des candidats qui fait beaucoup de bruit est Munawar Faruqui. Sa présence dans l’émission a fait l’objet de nombreux débats. Cependant, il semble qu’il soit à bord. L’humoriste a été vu hier soir à Goregaon’s Film City. Il était habillé avec désinvolture dans une chemise blanche et un jean. On dit qu’il était là pour le tournage promotionnel de Bigg Boss 16. Le gagnant de Lock Upp a une grande base de fans sur le terrain. Les fans pensent qu’il a une chance formidable de remporter le trophée ou de doubler sa célébrité après le spectacle.

Jetez un œil à la vidéo de Munawar Faruqui à Film City où il aurait tourné pour la promo de Bigg Boss 16

Bigg Boss 16 sera diffusé à partir du 1er octobre 2022. Il convient de noter que Munawar Faruqui raconte aux papas qu’il est juste venu rencontrer un ami quand ils l’ont attrapé. Il souriait et les gens pensent qu’il sera bientôt sur Bigg Boss 16. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il s’était séparé de sa petite amie Nazila, mais il a nié la même chose.

Les concurrents confirmés jusqu’à présent sur Bigg Boss 16 sont Tinaa Dattaa, Munawar Faruqui, Kanika Mann, Shivin Narang, Prakruti Mishra, Madirakshi Mundle et d’autres. Bigg Boss 16 sera diffusé à partir du 1er octobre 2022. Salman Khan revient en tant qu’hôte. Voyons ce que Munawar Faruqui apporte à la table sur Bigg Boss 16.