Bigg Boss 16, mises à jour en direct du week-end Ka Vaar: les colocataires ripostent contre la capitainerie de Gautam Singh Vig

Bigg Boss 16 Week-end Ka Vaar vu hier soir Salman Khan faire une offre à Gautam Singh Vig être capitaine à condition de sacrifier la ration de toute la maison. Après avoir beaucoup réfléchi, Gautam accepte la condition. Il essaie de l’inverser après avoir vu la réaction des colocataires. Mais finalement, Salman explique qu’il devra penser à lui-même. Et plus tard, nous avons vu Gautam prendre position pour lui-même et maintenir fermement sa décision. Ce soir dans Bigg Boss 16, nous verrons les colocataires riposter contre Gautam. Rattraper le Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar MISES À JOUR EN DIRECT ici: