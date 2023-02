Bigg Boss 16, MISES À JOUR EN DIRECT, 11 février : Priyanka Chahar Choudhary est en tête de liste de popularité, Asim Riaz étend son soutien à CE membre de Mandali et plus

Maintenant, il ne reste plus qu’un jour pour Bigg Boss 16 Grande Finale. Salman Khan annoncera le gagnant de Bigg Boss 16 dans quelques heures seulement. Demain, la grande finale commencera à 7h00 demain et ce sera une grande finale plus longue, semble-t-il. Quoi qu’il en soit, nous sommes ici avec les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16. Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, MC Stan, Archana Gautam et Shalin Bhanot sont dans le TOP 5. De nombreuses célébrités ont publié des articles sur Bigg Boss 16 et leurs concurrents préférés. Les promos de Bigg Boss 16 de la soirée Grand Finale deviennent virales et plus encore. Vérifiez Bigg Boss 16 MISES À JOUR EN DIRECT ici:

Asim Riaz soutient CE membre de Mandali

Bigg Boss 13 célèbre Asim Riaz a été repéré dans la ville aujourd’hui. Et on lui a demandé quel concurrent de Bigg Boss 16 il allait soutenir. Le finaliste de Bigg Boss 13 a choisi l’un des deux membres de Mandali. Découvrez qui ici.

Bigg Boss 16 Dalljiet fait un appel au vote pour Shalin

Shalin Bhanot est l’un des 5 meilleurs concurrents de Bigg Boss 16. L’acteur a reçu le soutien de son ex-femme Dalljiet Kaur en ligne. Et maintenant, Dalljiet a encore une fois apporté son soutien à l’acteur. Regardez sa vidéo ici.