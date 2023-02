Bigg Boss 16, MISES À JOUR EN DIRECT, 10 février : Rohit Shetty annoncera les 13 participants de Khatron Ke Khiladi, Abdu Rozik retourne en Inde et plus encore

Alors que nous nous rapprochons de la finale de Grand Patron 16il y aura beaucoup de mises à jour de Bigg Boss 16. Salman Khan reviendra en tant qu’hôte une dernière fois pour la saison. Et il annoncera un gagnant parmi le TOP 5 des participants. Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, MC Stan, Archana Gautam et Shalin Bhanot ont atteint le TOP 5 de Bigg Boss 16. Et leurs vidéos de voyage sont présentées dans les épisodes. Hier soir, nous avons vu les vidéos Journey de Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot. Et ce soir, ce sera au tour de Shiv Thakare, MC Stan et Archana Gautam paraît-il. En attendant, voici les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16 :

Bigg Boss 16 : le voyage de Shiv Thakare et MC Stan gagne les cœurs

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu le voyage de Shiv Thakare et Mc Stan être montré. Leurs vidéos ont conquis beaucoup de cœurs et n’étaient rien de moins que des films. Shiv et MC Stan sont à la mode sur Twitter en ce moment.

Tina Datta vote pour Priyanka

Récemment, Tina Datta, ancienne concurrente de Bigg Boss 16 a été repérée dans la ville. On a demandé à Tina qui, selon elle, gagnerait le spectacle. Sans sourciller, Tina a pris le nom de Priyanka Chahar Choudhary.

Avez-vous vu le trophée Bigg Boss 16 ?

Les fabricants ont déjà dévoilé le trophée de Bigg Boss 16. Les fabricants ont récemment dévoilé le trophée avec les 5 meilleurs concurrents de Bigg Boss. Découvrez la nouvelle promo Bigg Boss 16 ici :

Sajid Khan est à l’origine de la victoire de CE membre de Mandali

Sajid Khan faisait partie de Bigg Boss 16. Le cinéaste a été expulsé il y a quelques semaines. Il a fait partie de Mandali qui était composé de Shiv Thakare, Abdu Rozik, MC Stan et Nimrit Kaur Ahluwalia. Il a maintenant choisi son gagnant. En savoir plus ici.

Les parents de Shalin Bhanot réagissent à son parcours [Exclusive]

BollywoodLife est entré en contact avec les parents de Shalin Bhanot. Bigg Boss 16 se rapproche de la finale et Shalin est l’un des 5 meilleurs candidats. Récemment, nous avons vu le voyage de Shalin en AV dans l’émission. Voici comment ses parents ont réagi à la même chose.

Archana Gautam dans KKK13 aussi ?

Vous savez déjà que Rohit Shetty entrera dans Bigg Boss 16. Il entrera dans la maison de Bigg Boss 16 pour trouver des concurrents pour Khatron Ke Khiladi 13. Outre Shiv Thakare, il semble qu’Archana rejoindra également le spectacle. Vérifiez plus de détails ici.

Sreejita De s’enracine dans la victoire de Shalin Bhanot

Il y a quelques minutes, Sreejita De, qui faisait également partie de Bigg Boss 16, a pris son compte sur les réseaux sociaux et a publié une vidéo demandant aux fans de voter pour Shalin Bhanot. Regardez la vidéo ici:

Sumbul Touqeer Khan prêt à danser pour le final ?

Sumbul Touqeer Khan est de retour sur les réseaux sociaux maintenant qu’elle est sortie de Bigg Boss 16. Elle a récemment partagé une publication en ligne. Il vient d’un studio de danse. Il semble qu’elle se prépare pour sa performance finale. Découvrez son message ici:

Abdu Rozik de retour à Mumbai avant la finale

La finale de Bigg Boss 16 est dans quelques jours. Entertainment News se déchaîne avec les mises à jour sur le même sujet. Et maintenant, Abdu Rozik a atteint Mumbai avant la finale. Les fans veulent voir les retrouvailles de Mandali. Vérifiez les détails ici.

Rohit Shetty annoncera les 13 concurrents de Khatron Ke Khiladi ?

Eh bien, maintenant que Bigg Boss 16 se rapproche de sa finale. Il est temps pour Khatron Ke Khiladi. Et pour le même, Rohit Shetty entrera dans la maison de Bigg Boss. On dit que Shiv Thakare pourrait être celui qui remportera le spectacle. Vérifiez plus de détails ici.

Victoire de Priyanka ?

Hier soir, dans Bigg Boss 16, nous avons vu la vidéo du voyage de Priyanka Chahar Choudhary. Les fans de Priyanka ont salué la vidéo et l’ont qualifiée de meilleure. Ils l’ont appelé la vidéo du gagnant. Lire plus de détails ici.