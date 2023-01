Bigg Boss 16 : MC Stan va-t-il se marier avec GF Anam Shaikh alias Buba en 2024 ? [Watch Video]

Les concurrents de Bigg Boss 16 sont très heureux. Leurs parents sont dans la maison. La mère de MC Stan, Vahida Tadavi, sera vue dans l’épisode de ce soir. Elle rencontrera chaque colocataire avec amour. La dame dit à Shalin Bhanot et à son fils de ne pas entraîner les parents et les membres de la famille dans les bagarres. Elle a aussi un mot pour Archana Gautam. Plus tard, la mère de MC Stan s’assoit avec tout le Mandali. Ils parlent de Buba. Comme nous le savons, il s’agit d’Anam Shaikh qui est la petite amie de MC Stan. Ils parlent de Buba et elle dit qu’elle est une gentille fille. Shiv Thakare demande à sa mère si le mariage est l’année prochaine. MC Stan a l’air embarrassé au-delà de la limite. Sa mère se met à rire en disant que c’est la volonté de Dieu !