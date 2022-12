Bigg Boss 16 : MC Stan s’interroge sur la réalité de l’amitié entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ; ‘Ye kaisi dosti hai’

Bigg Boss 16 : MC Stan a joué exceptionnellement bien dans la maison après que Salman Khan l’ait convaincu de rester dans la série. Et dans les derniers épisodes, on le voit prendre tous les pangas de la maison au sein de son mandali et même en dehors. La cible préférée de Stan, Priyanka Chahar Choudhary, qui est l’une des plus fortes concurrentes de la maison, est interrogée sur sa relation avec Ankit Gupta. À l’heure actuelle, Ankit et Priyanka sont devenus le sujet le plus brûlant de la maison et tous les détenus sont dans un plan pour retirer la Dulha de Priyanka alias Ankit de la maison.

Bigg Boss 16: Regardez la vidéo de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta étant dans une situation délicate

Dans l’épisode de la nuit dernière, nous avons vu comment, après l’hymne du matin, Priyanka et Ankit ont partagé une étreinte chaleureuse et plus tard, ils sont devenus le sujet le long du mandala où MC Stan se demande de quel type d’amitié il s’agit, auquel Shiv Thakare dit que c’est une relation et ils le cachent. Archana Gautam les a également ciblés et est catégorique sur le fait qu’elle veut qu’Ankit quitte la maison et verra ensuite comment Priyanka survivra. Archana a beaucoup maudit PCC dans la maison et leur inimitié a irrité les téléspectateurs. Rahul Vaidya a également critiqué les dames pour son ton aigu.

Ankit et Priyanka reçoivent tout le soutien des fans de PriyAnkit et ils claquent également fortement les marques pour mettre l’actrice dans une situation difficile et lui donner le choix entre le prix en argent et l’élimination d’Ankit Gupta. Ankit est devenu l’un des candidats les plus aimés de la maison en ce moment et est comparé à Sidharth Shukla.