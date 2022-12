Bigg Boss 16 : MC Stan récidive ! Le rappeur exhibe une veste Louis Vuitton d’une valeur de Rs 4,5 lakh dans l’émission

Bigg Boss 16 a une nouvelle base de fans grâce au rappeur MC Stan. Les gens affluent pour regarder l’un des talents émergents de la fraternité desi hip hop. MC Stan a peut-être été silencieux dans la série, mais sa garde-robe parle. Le rappeur a enfilé des marques comme Versace, Zara, Louis Vuitton, Prada et Palm Angels lors de l’émission. Eh bien, il a été vu dans une veste dégradée fluo et verte de Louis Vuitton qui coûte 8 600 USD sur EBay. Si vous comptez en argent indien, il est proche de Rs 8 lakh. Ouah! C’est effectivement quelque chose. Dernièrement, nous avons vu Sumbul Touqeer enfiler certaines des vestes de MC Stan. Même Tina Datta aime sa veste en fourrure.

La veste n’est qu’une des tenues. Il a été vu dans Amiri tout au long du spectacle. Les tees coûtent plus de Rs 40K en Inde. Il portait également une chemise monogrammée Louis Vuitton au prix de Rs 2,5 lakh. C’était aussi une édition limitée. Il a porté un certain nombre de vestes de Palm Angels dans l’émission. Sa petite amie Bubba lui a envoyé quelques-uns de ses tee-shirts car il se sentait très mal dans la série. MC Stan est en couple depuis un an avec Anam Shaikh dont le surnom est Bubba.

Salman Khan lui a dit qu’il avait une énorme base de fans à l’extérieur. L’animateur a également déclaré qu’il pouvait comprendre pourquoi MC Stan était bouleversé. Il a dit que les chanteurs ont fait environ 10 spectacles au cours des mois de décembre et novembre. MC Stan facture Rs 25 lakh par spectacle. Par estimation, cela signifie qu’il perd une chance de gagner Rs quatre crores pour l’année. MC Stan est de Pune et a des chansons comme Amin, Tadipaar, Insaan pour son chat. Il est connu pour son mumble rap et son drip.