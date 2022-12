Bigg Boss 16 : MC Stan, Nimrit, Tina Datta ou Sumbul Touqeer ; qui pensez-vous sera expulsé? Votez maintenant

Bigg Boss 16 n’a vu aucune élimination la semaine dernière. Cette fois, quatre personnes ont été nominées. Les noms qui sont apparus sont Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan, Tina Datta et Sumbul Touqeer Khan. Maintenant, MC Stan a été entendu dire que sa maison lui manquait beaucoup. Il dit qu’il sent qu’il a dépassé son séjour prévu dans la série. Cependant, MC Stan a l’une des plus grandes bases de fans votants à l’extérieur. S’il est en tête des votes, voyons comment les créateurs le retirent de la série. Nimrit Kaur Ahluwalia a été nommé par Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary.

Tina Datta a également été nominée par Archana Gautam. Les deux femmes sont à couteaux tirés depuis un moment maintenant. Archana Gautam s’est plainte du fait que Tina Datta ne travaille pas et a emporté de la nourriture dans sa chambre. Même aujourd’hui, ils ont eu un débat sur la raison pour laquelle Tina Datta mangeait du poulet épicé si elle demandait un curry de poulet plus fade. MC Stan a été nominé en raison de sa violente bagarre avec Shalin Bhanot. Les deux hommes ont eu une prise de bec à cause de Tina Datta. MC Stan était venu charger le beau gosse avec un vase à fleurs. Cela l’a amené à être nominé pendant quatre semaines consécutives.

Sumbul Touqeer a également été nominée pour sa moindre contribution à l’émission. Ils ont dit qu’elle n’était impliquée que dans les tâches. Les fabricants supprimeront certainement quelques concurrents à mesure que de nouveaux jokers arrivent. Namish Taneja, Rohan Gandotra et Kushagre Dua sont quelques-uns des noms. Selon vous, qui quittera la série ce week-end ? Répondez au sondage et faites-le nous savoir…