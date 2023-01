Bigg Boss 16 : MC Stan exige une sortie volontaire après un combat avec Archana Gautam ; Bigg Boss prend une décision sévère : y aura-t-il une expulsion en milieu de semaine ?

Grand Patron 16 a vu des combats tous les jours. Et généralement, les sujets à combattre concernent les tâches de nettoyage, la nourriture, la proportion de nourriture et qui fait son devoir et qui ne le fait pas. Et bien, c’est ce qui s’est passé dans l’épisode d’hier soir de Bigg Boss 16. Archana Gautam et MC Stan s’est lancé dans une énorme bagarre verbale après que le politicien et l’actrice l’ont poussé à propos de ses fonctions et se sont plaints à ses fans. Les choses ont juste dégénéré rapidement et maintenant, le chef va prendre une décision sévère dans le prochain épisode de la Salman Khan-émission de télévision hébergée.

Promo du prochain épisode de Bigg Boss 16 :

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons la suite du combat d’Archana Gautam et de MC Stan. C’est exact. Le combat va devenir plus méchant. Hier soir, nous n’avons vu ni Stan ni Archana prendre leur nourriture. Ils ont eu une énorme bagarre verbale et ils se sont tous les deux attaqués à la famille de l’autre. Et maintenant, dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons Stan donner un coup de pied à la propriété Bigg Boss et demander une sortie volontaire. Sajid Khan lui suggère de gifler Archana pour se faire expulser. Stan part et Shiv Thakare l’empêche de prendre une décision irréfléchie. Sajid demande à Stan de ne pas être enfantin.

Bigg Boss claque Archana et MC Stan

Plus tard dans la promo Bigg Boss 16, nous voyons Bigg Boss claquer Archana Gautam et MC Stan pour leur combat. Il les pique en disant qu’ils dépeignent eux-mêmes leurs personnalités les plus faibles et qu’il va maintenant montrer leurs vrais visages au public. Selon la promo, Bigg Boss semble prendre une décision très sévère. Y aura-t-il une expulsion en milieu de semaine dans Bigg Boss 16 ? Et s’il y a une expulsion en milieu de semaine ?

Quoi qu’il en soit, regardez la nouvelle vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 ici :

Que pensez-vous de la promo Bigg Boss 16 et du combat entre Archana Gautam et MC Stan ? Tweetez-nous @bollywood_life et faites-le nous savoir.