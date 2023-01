Bigg Boss 16: MC Stan donne une réponse sauvage après qu’Archana Gautam l’ait nommé pour n’avoir aucune implication dans l’émission

Bigg Boss 16; MC Stan émerge lentement comme l’un des joueurs les plus forts et son jeu s’améliore également jour après jour. Et en ce moment, chaque concurrent de la maison ne néglige aucun effort pour atteindre la finale. Et dans le dernier épisode mince, les nominations prennent, nous avons vu comment Archana Gautam a nommé MC Stab en donnant une raison pour laquelle il n’a aucune implication dans la série malgré ses 15 semaines et sa réponse sauvage gagne les cœurs. Tout d’abord, il a suivi son chemin habituel et a donné sa réponse à Archana. Plus tard, il s’est rendu devant les caméras et a dit à Bigg Boss de lui donner un papier et de lui envoyer leur implication, car il ne peut pas parler et faire des muddas déraisonnables comme eux.

Les fans le saluent comme le roi sauvage de la maison et ne peuvent s’empêcher de devenir gaga sur son butin.

#MCStan demandait à Bigg Boss de lui donner la définition de “l’implication” ? Mais si on le voit, l’implication de Stan est plus visible dans cette maison en ce moment. #BB16 #Biggboss16 #StannyArmy pic.twitter.com/ibcsqgeGfF ?????? ??? (@yogeshrdxreal) 17 janvier 2023

Archane – #MCStan ? ka 15 hafto tak Implication de Koi nahi he jaag ja jaag ja#MCStan à Archana : – Ek baat bolu Kya Mere Man Ko Bhaya Mene Kutta Kulat Ke Khaya ? Elle donne raison pendant 5 minutes stan se termine Il en 2 lignes comme un roi ? Bruh Papa Papa Hote Hein ??#BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/toTC6Bz1pA ????????? ? (@sakshhu_) 16 janvier 2023

MC Stan a d’abord été perdu dans la série et n’a pas réussi à faire face au concept et aux personnes à l’intérieur de la maison, mais aujourd’hui, il a noué des liens très forts qui dureront pour toujours pour lui. Voyez-vous MC Stan dans la finale ?