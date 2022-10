Bigg Boss 16: MC Stan DÉFEND fortement son ami Gori d’être qualifié de “sans standard” ; tendance des fans, ‘We Feel You Stan’ à pleine puissance [VIEW TWEETS]

Bigg Boss 16 est déjà devenu une émission à succès. Au moins sur les réseaux sociaux, c’est tout ce dont les téléspectateurs discutent. Combats, drames et plus de combats sont les mantras de la maison Bigg Boss 16. Des célébrités comme Sajid Khan, MC Stan, Shalin Bhanot, Gautam Vig, Sumbul Touqeer, Tina Datta et d’autres font partie du spectacle. Alors que nous parlons de combats, un grand drame s’est déroulé dans la maison lorsque Gori Nagori s’est battu avec Sreejita De. Cette dernière a appelé l’ancien ‘Standardless’ et MC Stan est venu à sa défense.

MC Stan impressionne les fans et comment

MC Stan vient de perdre son sang-froid et a demandé à tout le monde de ne diffamer personne, il est juste devenu quelqu’un qui vient du village. Peu de temps après, les fans ont commencé à féliciter MC Stan d’avoir pris position pour protéger son ami. Il avertit tout le monde de ne pas faire de discrimination et les fans sont impressionnés. Les internautes sont à la mode “We Feel You Stan” à pleine puissance sur Twitter.

Découvrez les tweets ci-dessous :

“L’amitié vous relève quand le monde vous laisse tomber.” NOUS VOUS SENTONS STAN MunawarXSahil (@Sahil_MKJW) 11 octobre 2022

Enfin .. le jeu se tourne vers le divertissement en adorant la façon dont Stanny a pris le parti de son ami “s”#MCStan NOUS VOUS SENTONS STAN@MCStanOfficial pic.twitter.com/n27rOZ5u8C ?????? MCSTAN (@thestanfan22) 11 octobre 2022

NOUS VOUS SENTONS STAN Rag à riche pic.twitter.com/MhWv8Mc6t3 Chanceux Gamey (@GameyLucky) 11 octobre 2022

Il fait vibrer l’épisode de ce soir, il représente son amie qui aime le voir NOUS VOUS SENTONS STAN@CouleursTV pic.twitter.com/cafwcV8q0S PANKAJ ? (@mrrealpankaj1) 11 octobre 2022

Ne joue pas avec moi ! Parce que je sais que je peux jouer mieux que toi. NOUS VOUS SENTONS STAN ?????? ??????? (@rajma_chawal15) 11 octobre 2022

Eh bien, on dirait que certaines amitiés sont déjà assez fortes dans Bigg Boss 16. MC Stan qui voulait quitter la maison est maintenant lui-même intrépide.