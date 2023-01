Bigg Boss 16 : MC Stan, Archana Gautam se lancent dans une vilaine bagarre ; les internautes “attendent de voir comment Salman Khan blâme Priyanka Chahar Choudhary pour cela”

Bigg Boss 16: Archana Gautam et MC Stan se livrent à une prise de bec laide dans le dernier épisode où nous avons vu les deux concurrents s’arrêter extrêmement bas et utiliser tous les langages grossiers et abusifs l’un pour l’autre dans le tiff. MC Stan a même volontairement demandé la sortie de la série et Bigg Boss pourrait même le laisser sortir. Pendant ce temps, les fans de la série se sont divisés et critiquent à la fois Archana et Stan. Mais beaucoup s’en prennent à Stan pour son langage qui est de niveau inférieur.

#McStan la langue est de niveau inférieur. Et c’est quoi cette sortie sortie sortie tout le temps ? La dernière fois que Salman a ouvert la porte, il n’a pas eu le courage de partir. Faux drame ? #BiggBoss16 @Le chef Venz (@Venzy096792644) 4 janvier 2023

Archana pique #MCStan pour les images Stan vient de la rendre dans le style d’Archan, ce que Badtameez Archana avait l’habitude de dire aux autres candidats de ces derniers mois. Prise en charge complète de @MCStanOfficial ?#BiggBoss16 Vrai Khabri (@TrueKhabri) 3 janvier 2023

Chapeau à #ArchanaGautam pour suivre @BeingSalmanKhan conseils. Elle a vraiment contrôlé sa colère avec #McStan bravo fille @archanagautamm Venz (@Venzy096792644) 4 janvier 2023

Alors qu’Internet est divisé, les fans de Priyanka Chahar Choudhary fouillent également Salman Khan et commentent qu’ils attendent maintenant que l’hôte vienne frapper Priyanka pour le combat entre Stan et Archana comme le week-end dernier ka vaar, les téléspectateurs ont été témoins de SK dénigrer Priyanka sans raison. Les fans de PriyAnkit ont critiqué l’hôte et les Akers pour avoir détruit la santé mentale de l’actrice.

Attendons maintenant de voir comment #PriyankaChaharChoudhary sera en quelque sorte blâmé pour cet énorme #MCStan vs. #ArchanaGuatam combattre dans #WeekendKaVaar. ? Hé #BiggBoss16 lorsque le “Screenplay” est prêt, veuillez nous le faire savoir. ?? Harneet Singh (@Harneetsin) 3 janvier 2023

Nous nous demandons si Salman Khan frappera à nouveau Priyanka ou cette fois, il prendra la classe du véritable coupable dans la maison et c’est Archana Gautam.