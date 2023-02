Bigg Boss 16 : MC Stan a-t-il éclipsé son pote Shiv Thakare juste avant la grande finale ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss 16 aura sa grande finale la semaine prochaine. L’émission qui a obtenu une prolongation compte cinq finalistes. Priyanka Chahar Choudhary, MC Stan, Shiv Thakare, Archana Gautam et Shalin Bhanot. Les médias sont allés à l’intérieur de la maison pour la série d’interrogatoires. Il semble que Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot et Archana Gautam aient été confrontées aux pires questions. En revanche, Shiv Thakare n’a pas été autant interrogé. Beaucoup diront qu’il n’a rien fait dans la série qui justifiait un questionnement intense, mais il semble qu’il y ait plus que cela.

La lutte pour la deuxième place est intense. La poignée Bigg Boss Tak a posté un tweet laissant entendre que les fabricants veulent amener MC Stan à la deuxième place. Il semble qu’il ait reçu des questions très positives de la part des médias. Altaf Tadavi alias MC Stan est l’un des artistes hip-hop les plus populaires d’Inde. Ce spectacle l’a amené au grand public et comment. Cela signifie-t-il que Shiv Thakare pourrait se retrouver en troisième position dans la série ?

On a dit indirectement aux médias de se concentrer et de mettre davantage en valeur Priyanka et Stan. Stan du côté positif et Priyanka comme les plus ciblés. La plupart des médias ont demandé Q à Non-mandali. Et Shiv a été écarté. Les fabricants ont laissé entendre aux médias que Stan et Priyanka étaient le TOP 2. Cependant, les gars continuent de voter.

