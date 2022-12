Bigg Boss 16 : MC Stan a-t-il demandé plus d’argent pour rester dans la série ? Voici la vérité

Cela fait plus de 60 jours que Grand Patron 16 a décollé. Bien qu’il n’y ait eu que quelques éliminations, deux candidats wild-card sont entrés dans l’émission. Au milieu de cela, le rappeur MC Stan était catégorique qu’il voulait rentrer chez lui. Pendant très longtemps, il a déclaré qu’il voulait quitter la maison de Bigg Boss 16 car ses proches lui manquaient. Durant ce Week-end Ka Vaar, Salman Khan abordé ce sujet. Il a parlé à MC Stan et a déclaré que ses fans n’aimeraient pas qu’il démissionne. Au contraire, il est aimé par ses fans qui votent pour lui en abondance. Après la motivation, MC Stan décide de rester. Mais des rumeurs disaient que la chaîne avait augmenté la rémunération de MC Stan et c’est pourquoi il est toujours à l’intérieur de la maison.

Entertainment News : La chaîne a-t-elle augmenté la rémunération de MC Stan ?

Comme partagé par The Khabri, la nouvelle est complètement fausse. MC Stan n’est pas resté parce qu’il a obtenu une augmentation de salaire mais parce que Salman Khan l’a motivé à le faire. Des chuchotements ont été entendus selon lesquels MC Stan a également reçu un montant supplémentaire, mais toutes ces rumeurs sont sans fondement. ‘

Découvrez le tweet de The Khabri ci-dessous :

Des rumeurs selon lesquelles la chaîne a augmenté les frais de #MCstan rester dans le spectacle, et avoir également payé un montant supplémentaire sont totalement sans fondement et faux.#Mcstan a décidé de rester car il était convaincu par #Salman Khan pour rester pour les fans, devait également payer 2 Crore s’il quittait. Le Khabri (@TheKhabriTweets) 11 décembre 2022

Tina Datta est de retour

Alors que MC Stan est resté en arrière, c’est Tina Datta qui a été éliminée ce week-end ka vaar. Cependant, elle est revenue au spectacle dans la journée alors que Shalin Bhanot appuyait sur le buzzer et abandonnait Rs 25 lakhs. Mais Tina Datta est arrivée chargée de prendre le cas de Shalin.