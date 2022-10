Bigg Boss 16: “Manya Singh honte à vous”, les internautes ont fustigé la finaliste de Miss India; appelez sa pire candidate de tous les temps pour avoir fait des commentaires obscènes

Bigg Boss 16: Manya Singh doit absolument se ressaisir car les téléspectateurs la détestent pour avoir fait une apparition dans l’émission de Salman Khan et surtout après l’épisode d’hier soir, elle a été fustigée par les internautes pour ses commentaires obscènes contre Soundarya Sharma et à chaque fois flexion sur le fait d’être la coureuse de Miss Inde et affirmant qu’elle est celle qui a représenté l’Inde. Après le week-end d’hier ka vaar où Manya et Soundarya se sont affrontés devant Karan Johar qui était l’animateur de l’émission, les téléspectateurs l’appellent la pire candidate de la maison.

De tels commentaires obscènes venant d’une finaliste de Miss Inde sont une GRANDE HONTE pour notre pays #ManyaSingh #BB16 #bigboss16 pic.twitter.com/VkEkwvY7oR ?AsHu? (@LuvArylie) 23 octobre 2022

#ManyaSingh personnage assassiné #SoundaryaSharma dommage Juste parce qu’elle a été rejetée et que soundarya a été sélectionnée pour un clip vidéo. De plus, Manya tient tellement à faire une histoire d’amour avec n’importe qui Ne soyez pas surpris non plus si elle finit par cuisiner une histoire avec sajid ? Sry mais pas sry (@bola_tha_na) 23 octobre 2022

A fait #ManyaSingh vient de dire tu à dusro k sath s ** i hain? C’est totalement dégoûtant Et pourquoi tout le monde après #PriyankaChaharChoudhary La jalousie est si évidente#BiggBoss16 Sreejita De (@IamSreejita) 23 octobre 2022

Dans BB10, nous avions une beauté sombre Lopa qui venait du même domaine que #ManyaSingh pourtant tant de différences dans leurs personnalités. Lopa était une reine si gracieuse et cette Manya est un point de vente dégoûtant et honteux!#BB16 #BiggBoss16 ? ? ? ? ? ? ? (@CuttingChai__) 23 octobre 2022

#Le chef S’il vous plaît, informez-la, elle détruit son image. Chaque fois qu’elle parle, elle parle de la merde tout le temps. C’est une femme honteuse. Comment peut-elle devenir Miss India Runner-up ?#ManyaSingh https://t.co/sACsDSO9Fb Rifaz (@rifazahmed2) 24 octobre 2022

#ManyaSingh est insupportable? dit les mêmes phrases dans chaque convo, finaliste hoke bhi alwz “miss India” titre ko hatiyar banana..sachme ab Kuch neya kar? ? jamais aimé #SoundaryaSharma , bt isne boht accese aukat dikha dia iss Pagal ladki ko? & la raillerie de remise des diplômes était la meilleure ?? pic.twitter.com/hGiub2kdEW ???? (@sara_supremacy) 23 octobre 2022

Bigg Boss 16 est au sommet en ce moment, car de nombreux concurrents de la maison font de leur mieux pour gagner le match, alors qu’il semble que Manya ait été exclue de la ligue car les téléspectateurs l’ont déjà déclarée perdante.