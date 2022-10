Bigg Boss 16: L’explosion émotionnelle de Sumbul Touqeer sur Shalin Bhanot ne parvient pas à impressionner les internautes qui disent: “Uska alag salut savon quotidien chal raha hai” [Read tweets]

Malheureusement, Sumbul Touqeer s’avère être un inadapté sur Bigg Boss 16. L’actrice d’Imlie, qui est l’une des mieux payées de la saison, n’a pas réussi à livrer. Elle n’est absolument pas vue dans la série à moins que ce ne soit avec Shalin Bhanot et Tina Datta. L’actrice d’Imlie a déclaré aujourd’hui à Shalin Bhanot qu’elle était contrariée qu’il n’ait pas pris son nom pour le poste de capitaine. Il a dit que même elle n’a pas pris son nom. Sumbul Touqeer a déclaré qu’elle était déçue par Tina Datta et lui. Les deux ont eu une dispute où il lui a même dit de se taire. Sumbul Touqeer lui a rappelé que ce n’est pas une façon de parler.

Demain, nous verrons que Tina Datta tente de résoudre le différend entre les deux. Nimrit Kaur Ahluwalia dit à Sumbul Touqeer de ne pas pleurer car c’est un jeu. Shalin Bhanot dit qu’il est toujours très conscient après ce que son père lui a dit à la télévision nationale. Sumbul dit qu’elle considère toujours Shalin Bhanot et Tina Datta comme ses meilleures amies dans la maison. Les internautes ne sont pas impressionnés par le rona dhona maintenant. Jetez un œil aux tweets…

#SumbulToqueerKhan aaj sapin roi, ab kya vous week-end bhi Sumbul #Shalin #Tina pe salut chalana hai à bol do #Couleurs walo sauter kr denge #WKV . Nous voulons voir #PriyankaChaharChoudhury , #shivthakare , #ArchanaGautamm , #AnkitaGupta . Pour Sumbul ke classes aap hors ligne salut lelenA. Hume baksh faire

Je t’ai vraiment nourri de #SumbulToqueerKhan. Que fait-elle dans #BiggBoss16 sauf pour pleurer. Même après avoir appris à connaître Shalin et Tina, elle est toujours avec eux et s’attend à ce qu’ils la soutiennent. WAKE UP SUMBUL sinon cette fille sera éliminée dans les prochaines semaines.

Farzana Islam (@Farzana08072500) 17 octobre 2022