Bigg Boss 16 : l’ex-femme de Shalin Bhanot, Dalljiet Kaur, le critique sur les réseaux sociaux après sa confession d’amour pour Tina Datta ; les internautes la louent

Bigg Boss 16 tourne comme Love School ou une émission de rencontres en couple. Hier, Shalin Bhanot a enfin avoué ses sentiments pour Tina Datta. Il a dit qu’il avait développé un coin doux pour elle. Les deux ont une discussion dans le jardin. Par la suite, Tina Datta s’enquiert de son ancien mariage avec Dalljiet Kaur. Comme nous le savons, leur séparation aurait été laide. Son ex-femme Dalljiet Kaur a déclaré qu’il aurait été physiquement violent et que c’est sa femme de chambre qui l’a sauvée lorsque Shalin Bhanot l’aurait frappée alors qu’elle tentait de quitter leur domicile. Il semble que Dalljiet Kaur soit retournée chez ses parents à Bangalore et ait décidé de mettre fin au mariage une fois pour toutes.

Dans l’émission, Shalin Bhanot a nié que son mariage était abusif. Il a dit qu’il était le meilleur ami de son ex, faisant allusion à Dalljiet Kaur. Son ex-femme n’a pas pris cela à la légère. Dalljiet Kaur s’est rendu sur Twitter pour dire qu’ils n’étaient pas du tout amis et qu’il ne l’a rencontrée qu’à cause de leur fils, Jaydon. Elle a dit qu’elle n’avait aucune rancune pour Tina Datta mais a averti Shalin Bhanot de la tenir à l’écart de ses histoires fictives. Vérifiez son tweet…

Non, je ne suis pas ta meilleure amie Shalin. Se rencontrer une fois par mois ou deux mois pour le bien de mon enfant n’est pas considéré comme de l’amitié. Je vous souhaite bonne chance dans votre vie amoureuse, mais laissez-moi en dehors de vos fictions et histoires s’il vous plaît. sentiments pour toi. DALLJIET KAUR (@kaur_dalljiet) 12 octobre 2022

Maintenant, Shalin Bhanot n’est pas aimé à l’intérieur de la maison pour son mauvais comportement avec Archana Gautam. De plus, les fans ont critiqué à quel point il avait mal parlé avec le médecin dans l’émission. Les internautes ont félicité Dalljiet Kaur pour être une femme forte et dénoncer le mal…

Hé, je te suis depuis le grand patron et je sais que tu es une âme pure avec un beau cœur ? Arjun Joshi (@arjunjoshi600) 12 octobre 2022

Shalin est tellement dégoûtant, reste fort daljeet kaur! #?????? (@iamAlbela_) 12 octobre 2022

C’est notre plus fort @kaur_dalljiet donner une réponse appropriée fort et clair avec un bang. Défendre la bonne chose. Les femmes qui ont subi des abus ou qui ont été victimes de violence domestique ont tant à apprendre de vous. Nous sommes avec toi. Plus de pouvoir pour vous. Khadija (@khadijadtweets) 12 octobre 2022

Merci pour la clarification indispensable que nous savions que son attitude est complètement fausse, il apparaît comme un intimidateur narcissique extrêmement grossier ?? Tu as toujours été si merveilleux et si digne et sensible Daljeet, plus de pouvoir, de positivité et beaucoup d’amour pour toi et Jayden HeyaItsReg #Rubinaislove (@HeyaItsReg) 12 octobre 2022

Bigg Boss 16 fait beaucoup de nouvelles en raison d’un mélange plutôt intéressant et divertissant de concurrents. Priyanka Chahar Choudhary, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, Shiv Thakare sont très appréciés.