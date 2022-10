Bigg Boss 16: L’ex-concurrent Rahul Vaidya REVIENT de la dernière saison de l’émission de Salman Khan et de son AF hilarant

Grand Patron 16 a réussi à attirer suffisamment l’attention du public. Sur les réseaux sociaux, les fans discutent de tout sur les concurrents de l’émission. Nous voyons souvent Sajid Khan, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta, Shalin Bhanot et d’autres candidats tendance sur Twitter. Les ex-concurrents de l’émission semblent également être accros à la dernière saison de Salman Khan‘s spectacle. De Gauahar Khan, Kashmera Shah à Rahul Vaidya tous le regardent. Récemment, Rahul Vaidya a partagé sa critique du dernier épisode de Bigg Boss 16 et c’est hilarant.

Entertainment News: Rahul Vaidya passe en revue Bigg Boss 16

Rahul Vaidya a pris sa poignée Twitter et a écrit qu’après avoir regardé le dernier épisode de Bigg Boss 16, il pensait qu’il regardait le film Hum Saath Saath Hain. Une tâche a eu lieu hier dans laquelle la maison a été divisée en auberge pour filles et auberge pour garçons. Les deux équipes ont reçu des tâches différentes pour gagner. Dans le passé aussi, Rahul Vaidya avait mentionné que la façon dont se déroule la dernière saison de Bigg Boss, c’est assez drôle.

Aujourd’hui en regardant #BiggBoss16 J’avais l’impression de regarder Hum Saath Saath hain ? RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 27 octobre 2022

Shalin tina et sumbul ka alag salut savon quotidien chal raha hai.. ?? Je viens de voir l’épisode 15. C’est hilarant.. RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 16 octobre 2022

Kashmera Shah et Gauahar Khan sont parmi les autres ardents téléspectateurs de Bigg Boss 16 et eux aussi partagent souvent leurs opinions sur l’émission. Gauahar Khan est le partisan de Gautam Vig depuis un certain temps déjà. D’un autre côté, Kashmera jaillit de la relation entre Priyanka et Ankit. Cependant, elle s’est trompée sur le nom d’Ankit et l’a appelé Vinit.

Salman Khan, qui était absent de Weekend Ka Vaar le week-end dernier, sera de retour cette semaine. Apparemment, il souffrait de dengue et Karan Johar est intervenu.