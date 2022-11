Bigg Boss 16: Les téléspectateurs soutiennent Shiv Thakare après l’expulsion d’Archana Gautam pour l’avoir attrapé par le cou [View Tweets]

Dans l’épisode d’hier soir de Bigg Boss 16, un combat majeur a éclaté entre Shiv Thakare et Archana Gautam. Tout a commencé lorsque Tina Datta a accusé Archana d’avoir volé et caché du sucre et des papiers de soie pour elle-même. Alors que les colocataires commençaient à interroger Archana sur ses actions, Shiv Thakare a également sauté dans l’argument et l’enfer s’est déchaîné.

Alors que Shiv confrontait Archana pour ses actions, Archana était très en colère compte tenu de son animosité envers Shiv. Archana a fait quelques commentaires sur Shiv et ce dernier a commencé à la creuser et l’a incitée en faisant des commentaires personnels sur didi et la perte des élections.

Cela a rendu Archana furieux dans une large mesure. Archana a averti Shiv de ne pas faire de remarques personnelles à son sujet. Mais Shiv n’a pas bougé. Archana a alors perdu son sang-froid et a attrapé Shiv par le cou et l’a griffé avec ses ongles. Les colocataires ont été agités par le comportement violent d’Archana avec Shiv et ont demandé à Bigg Boss de prendre des mesures strictes contre Archana.

Shiv a eu des ecchymoses visibles sur le cou que les colocataires ont soulignées devant les caméras. Ils ont exigé qu’Archana soit expulsé de la maison ou qu’ils quittent la série. Plus tard, Soundarya Sharma, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont dit à Archana qu’elle avait fait une erreur et lui ont demandé de s’excuser auprès de Shiv. Mais Shiv et d’autres colocataires n’étaient pas d’humeur à pardonner à Archana.

En conséquence, Bigg Boss a demandé à Shiv de se rendre dans la salle des confessions et lui a demandé de décider d’expulser Archana de la maison ou de laisser le public voter décider de son sort. Shiv décide d’expulser Archana qui pleure et supplie Shiv de changer sa décision mais en vain.

Les téléspectateurs ont apporté leur soutien à Shiv en disant qu’il n’avait rien dit de mal à Archana, ce qui la mettait tellement en colère qu’elle pouvait lui faire du mal physiquement.

Regarde.

#ShivThakare n’a même rien dit de mal ni nommé personne du parti d’Archana. Il a juste dit “Didi” et après cela, elle a utilisé toute la situation comme s’il abusait d’elle Didi ou quelque chose comme ça. Une menteuse aussi répugnante qu’elle est ? #BB16 #BiggBoss16 HADI ? (@PaigesAngel_) 10 novembre 2022

Le sondage est #ShivThakare contre #ArchanaGautam Je pensais que voir les votes leur apporterait un énorme soutien dans les commentaires aussi. Mais alors comment commenter 90% des personnes soutenant shiv par le biais de commentaires ?? ( – ‘ ) #BB16 pic.twitter.com/JHoibBJZ4R ??????? (@BeingHarshal_19) 10 novembre 2022

Archu n’a même pas eu le courage d’accepter qu’elle a essayé d’étrangler #ShivThakare. Au contraire, elle n’arrêtait pas de dire qu’elle venait de poser sa main sur son cou. Même son gang de bakwas pouvait voir qu’elle mentait entre ses dents. LMAO#BB16 #BiggBoss16 HADI ? (@PaigesAngel_) 10 novembre 2022

Privilège d’être une femme dans l’industrie de la télévision #ArchanaGautam – Peut diffamer, intimider et passer des commentaires désobligeants sur un homme. – Peut s’enfuir avec désinvolture après avoir blessé un homme. L’homme Bcoz est fort, n’est-ce pas ? – Joue la carte de la femme, la carte de sympathie et quoi ne pas gagner de soutien.#ShivThakare #BiggBoss16 AugustBoy ?? (@ augustboy96) 10 novembre 2022

Archana : Je suis prêt à partir. Je vais faire mes valises et partir. Alors pourquoi pleure-t-elle et dit-elle de ne pas me chasser ?#BB16 #BiggBoss16 @Le chef #ShivThakare $?nali (@spradhan1210) 10 novembre 2022

