Bigg Boss 16 : Les téléspectateurs soutiennent Gautam Vig et Soundarya Sharma alors qu’ils sont interrogés pour avoir simulé leur relation [View Tweets]

Gautam Vig et Soundarya Sharma sont devenus le sujet de discussion brûlant sur leur proximité l’un avec l’autre. Les deux sont arrêtés pour avoir simulé leur relation à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Alors que les colocataires ciblaient les deux pour se soutenir mutuellement, Gautam et Souondarya ont été confrontés à certaines des questions difficiles lors d’une nouvelle tâche appelée BB Ki Adalat.

La maison BB s’est transformée en salle d’audience où Ankit Gupta et Gori Nagori ont été considérés comme des juges tandis que Nimrit Kaur Ahluwalia a joué un avocat qui a soulevé plusieurs questions sur la relation de Gautam et Soundarya.

Archana Gautam, Tina Datta et d’autres ont qualifié la relation de Gautam et Soundarya de fausse, cependant, MC Stan, qui représentait les deux, a tenté de les défendre en faisant venir le témoin pour prouver que Gautam et Soundarya s’aiment vraiment.

Alors que plusieurs accusations ont été portées contre les deux, les téléspectateurs ont estimé que Gautam et Soundarya étaient inutilement ciblés par les créateurs de Bigg Boss. De nombreuses personnes ont qualifié l’attaque contre les deux de chasse aux sorcières, y compris l’ancien concurrent de Bigg Boss, Gauahar Khan. Les gens souhaitent maintenant que ce scénario se termine immédiatement.

Regarde.

Absolument! Tous les deux #GautamVig et #SaundaryaSharma ont été réprimandés et méprisés tout au long de la semaine. D’abord, la soirée pizza, puis la capitainerie de Gautam. Et maintenant, ça. C’est de l’intimidation. Il faut que ça s’arrête. Les deux sont plus réels que les couples au cours des 2 dernières saisons.#BiggBoss16 #BB16 https://t.co/Hc4by4DS2K Deepansh Duggal (@Deepansh75) 2 novembre 2022

Je ne sais pas pourquoi tout le monde regarde #SoundaryaSharma et #GautamVig relation. Pourquoi tout le monde ne vérifie-t-il pas ses propres relations d’amitié, de flirt, d’amour, de frère, etc., etc…. tout cela est vrai ? ? Tabhi pour changer quotidiennement hote rehte hai !! #TinaDatta #ShaleenBhanot #mc #ShivThakare bol? _ (@Sharrmaa_ji) 2 novembre 2022

Franchement #SoundaryaSharma Je ne t’aimais pas mais aujourd’hui je t’ai aimé la façon dont tu as fait de la nourriture pour eux tous seuls et les avoir convaincus de manger de la nourriture même si ce n’était pas ton devoir mais tu fais et consoles quand même #GautamVig et restez avec lui et prouvez votre amitié ??#BB16 pic.twitter.com/NIV8oyv2CC ?????? ? (@ Iamerica1111) 30 octobre 2022

Je suis entièrement d’accord avec le jugement des juges #AnkitGupta et #GoriNagori Peut-être que leur amour a commencé comme un faux angle mais #Soundarya a prouvé sa loyauté au cours des 2 derniers jours en se tenant aux côtés #GautamVig tout au long de cette période difficile pic.twitter.com/DF3qmhiVUv Bb_.khabrilal_ (@bbkhabriilal) 2 novembre 2022

Pour être honnête je trouve #GautamVig & #SoundaryaSharma le lien est plus authentique que tina et sharlin je veux dire gautam & soundarya ka bhi fack salut hai mais tina et sharli se kam & tina ne aaj kese palti mari jab sharlin k comportement k bare me pu6a sare ghar ne fack bola to usne bhi bol diya SHIV THAKRE FC (@shivthakre_) 30 octobre 2022

Cibler Gautam, réagir inutilement était l’une des choses immatures montrées par tous les concurrents. Kisi ko itna bhi torture mentalement nahi karna chahiye. Ces concurrents parlent d’humanité mais où est le leur tout en le torturant mentalement.#GautamVig #BiggBoss16#WeekendKaVaar pic.twitter.com/hl0hP9FAr4 Ammy Kim (@ammy_a01) 29 octobre 2022

