Bigg Boss 16 : Les téléspectateurs saluent Archana Gautam comme un bon artiste ; les fans disent: “Elle a volé tout l’épisode” [View Tweets]

Cela ne fait que deux semaines à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 et les téléspectateurs sont déjà impressionnés par Archana Gautam. Après l’épisode d’aujourd’hui, les fans ont salué Archana comme une bonne artiste pour avoir volé toute la série avec ses bouffonneries excentriques.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Archana a été vue en train de voler du gingembre après avoir été déplacée avec Shalin Bhanot dans la même pièce. Elle a été arrêtée par des colocataires pour ses actions où Nimrat l’a même avertie que si elle ne le rendait pas, elle le retirerait de ses affaires. Le capitaine de la maison Gautam Vig s’est approché d’Archana et l’a convaincue de donner le gingembre qu’elle avait volé.

Elle a également été vue en train de verrouiller des cornes avec Soundarya Sharma à la table à manger. Lorsque Soundarya parlait en anglais, Archana lui a dit de ne pas discuter de choses dans la langue étrangère et lui a demandé de parler en hindi. Cela a irrité Soundarya et les deux ont fini par se dire des noms.

Plus tard, Bigg Boss a demandé à ses colocataires de nommer un concurrent dont ils trouvaient la voix irritante. La majorité des colocataires ont pris le nom d’Archana et lui ont demandé de se taire. Compte tenu du vote, Bigg Boss a puni Archana en lui demandant de rester bouche cousue et de ne prononcer aucun mot jusqu’à nouvelle annonce.

Lorsque Bigg Boss a appelé Archana dans la salle des confessions, elle a ensuite été rejointe par sa nouvelle colocataire Shalin Bhanot. Bigg Boss a donné à Shalin une chance de répondre à ses besoins en poulet et lui a demandé de devenir la voix d’Archana et de transmettre tout ce qu’elle avait à dire. Archana ne pouvait s’empêcher de rire alors que Shalin devenait son perroquet parlant. Leur jodi était impressionnant et faisait rire tout le monde.

Ensuite, Bigg Boss a félicité Shalin et Archana pour avoir réussi la tâche et leur a accordé ce qu’ils avaient demandé. Tandis que Shalin obtenait son poulet, Archana obtenait son gingembre. Après cela, Archana n’a pas pu contenir son bonheur et s’est même moquée de Soundarya en disant que Karma est une garce.

Ses bouffonneries originales ont été aimées par le public et ils ont appelé un bon artiste. Certaines personnes étaient également d’avis qu’elle était meilleure que Rakhi Sawant.

Regarde.

Elle dirige la moitié de ton show mec ?#ArchanaGautam Que ce soit son combat, ses dialogues, sa comédie @OrmaxMedia Tamanna Raï (@tammarai44) 13 octobre 2022

La personne la plus divertissante que j’aie jamais vue, elle dirige tout le spectacle en solo ? Un autre jour un autre épisode et évidemment elle est aussi la star de l’épisode d’aujourd’hui…!! #ArchanaGautam #ArchanaKeAngare #BiggBoss16 pic.twitter.com/51bf772BD5 Boudhu ?? || Archu Stan ? (@hadhaalhai) 13 octobre 2022

Donnez ce trophée à #ArchanaGautam Au plus vite !! Ne perdez pas de temps ??? !! Ab tak ki meilleur artiste !!!#BB16 #Le chef #BiggBoss16 ??????? Stan Kash (@Pratham_Jodop) 13 octobre 2022

Je suis mort ????#ArchanaGautam – Sapne me agar potty dekho to bhot paise aate hai. #bigboss16 pic.twitter.com/k0UfY15L24 ? BB16 (@Mahi090990) 13 octobre 2022

Continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16.