Bigg Boss 16: Les téléspectateurs pensent que Sumbul Touqeer est une “très grande déception” alors qu’elle s’excuse auprès de Shalin Bhanot après que son père l’ait grondé [View Tweets]

Lors du Bigg Boss 16 Friday Ka Vaar, le père de Sumbul Touqeer a rejoint Salman Khan sur scène et a réprimandé Shalin Bhanot et Tina Datta pour avoir joué avec les sentiments de sa fille dans la série. Son père a réprimandé Shalin en disant que Sumbul l’avait rencontré avec un cœur pur et qu’il avait fait une blague avec elle. Alors que Shalin semblait assez perturbé par l’incident, Sumbul s’est approché de lui et s’est excusé. Mais les actions de Sumbul ont irrité les téléspectateurs dans une large mesure.

Lorsque le spectacle venait de commencer, Sumbul et Shalin ont développé un lien étroit et ont été vus passer beaucoup de temps ensemble. Mais, leur équation a soulevé des sourcils à l’intérieur et à l’extérieur du spectacle. Beaucoup de ses fans ont exprimé leur inquiétude quant à la proximité de Sumbul avec Shalin. Mais maintenant, ils critiquent Sumbul après qu’elle se soit excusée auprès de Shalin après que son père l’ait réprimandé.

Les gens ont estimé que Sumbul avait tort dans cette affaire et que Shalin n’avait aucun rôle à jouer pour ruiner son image, mais c’est elle-même qui le fait. Les téléspectateurs ont également estimé que Sumbul avait l’air stupide et l’ont qualifiée d’immature pour son comportement. Ses colocataires ont également été surpris de voir Sumbul repartir avec Shalin après tout ce qui s’est passé.

Je me demande si la phrase #chotibachihokya a été écrit pour cette femme stupide #SumbulTauqeerKhan ? Le battage médiatique créé par ses fans au début du 4e spectacle s’est avéré 2b une énorme déception jusqu’à présent. #BiggBoss16 #WeekendKaVaar $A (@$T/ GURU (@EpicMicDrops) 15 octobre 2022

J’espère que nous célébrerons #Sumbul anniversaire à côté de la maison BB. . L’attendant à l’extérieur de la maison. Comme cet endroit n’est pas pour elle. Elle ne comprend pas le jeu et les conseils de son papa aussi. BB envoie-la dehors s’il te plait.#SumbulTauqeerKhan Anubha Vaidya (@VaidyaAnubha) 15 octobre 2022

#SumbulTauqeerKhan désolé mais ab aapko koi nahi samja sakta ton père est venu et t’a dit fir Bhi que tu étais avec eux. DÉSAPPOINTÉ ? (@yashika015) 15 octobre 2022

#SumbulTauqeerKhan son père a littéralement tout dit si clairement. Son poème avait tellement de sens. Il a dit de ne pas obliger d’autres pères à empêcher leurs filles de voler en te voyant faire ça. Isse zayada ek baap kya salut keh sakta ta. #shameonyousumbul Rajita (@Rajita14818390) 15 octobre 2022

Est-ce que tout le monde pense qu’elle est bachi, pourquoi est-elle dans la maison ? Elle est tellement aveuglée par je ne sais même pas quoi, elle prouve que son père a tort, ce qui me rend si triste. UNE TRES GROSSE DECEPTION #BB16 #BiggBoss16 #SumbulTauqeerKhan BTS ARMY (@indianarmybts29) 15 octobre 2022

