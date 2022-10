Bigg Boss 16 : les photos mignonnes et maladroites de Priyanka Choudhary-Ankit Gupta qui crient #LOVE

La semaine dernière, Hrithik Roshan-Saif Ali Khan avec Vikram Vedha, Aishwarya Rai Bachchan-Chiyaan Vikram avec Ponniyin Selvan, Tammannaah Bhatia et Riteish Deshmukh’s Plan A Plan B, et bien d’autres films ont été diffusés sur grand écran et également sortis sur OTT. Même quelques séries Web avaient fait leur chemin vers les plateformes de streaming. Maintenant, voici une nouvelle semaine, et alors que Ponniyin Selvan devrait poursuivre sa course de rêve au box-office, de nombreux films et séries Web intéressants devraient tous sortir cette semaine.

Films

Au revoir (Sortie en salle)

Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna et Neena Gupta seront vus ensemble dans Goodbye qui devrait sortir le 7 octobre 2022. Le film marquera les débuts de Rashmika à Bollywood, et l’actrice met tout en œuvre pour promouvoir le film.

Maja Ma (version OTT)

La vedette de Madhuri Dixit, Maja Ma, est un film original d’Amazon Prime Video. La bande-annonce et la chanson Boom Padi ont attiré l’attention de tous, et tout le monde attend avec impatience de voir le film sur la plateforme OTT le 6 octobre.

Le Fantôme (Sortie en salles)

La vedette de Nagarjuna Akkineni et Sonal Chauhan, The Ghost, devrait sortir le 5 octobre 2022. Le film est un thriller d’action, et les fans de Nagarjuna en sont ravis.

GodFather (Sortie en salle)

C’est le choc des titans dans l’industrie cinématographique Telugu alors que The Ghost de Nagarjuna affrontera GodFather de Chiranjeevi. Les deux films sortiront sur Dussehra, donc le facteur vacances les aidera au box-office.

Websérie

Se sent comme à la maison saison 2 (Lionsgate Play)

Après avoir impressionné tout le monde avec la saison 1, la saison 2 de Feels Like Home est prête à être diffusée sur Lionsgate Play le 7 octobre 2022. La série Web met en vedette Prit Kamani, Vishnu Kaushal, Mihir Ahuja, Anshuman Malhotra, Himika Bose et Inayat Sood.