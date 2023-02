Bigg Boss 16 : les parents de Shalin Bhanot réagissent sur sa vidéo de voyage ; dire: ‘Il nous a d’autant plus manqué après l’avoir regardé’ [Exclusive]

Les fans de Bigg Boss 16 ont vu la vidéo du voyage de Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot hier soir. Les fans ont adoré la vidéo du voyage de Shalin Bhanot. Beaucoup ont dit que c’était très émouvant compte tenu du genre de situation qu’il a traversée. Bollywood Life a eu une conversation avec ses parents. Son père, Brij Mohan Bhanot, nous a dit : “C’était une vidéo très touchante. Nous étions plus heureux quand Bigg Boss a dit qu’il n’était jamais hors réseau. C’est un témoignage qu’il a donné son cent pour cent au spectacle. Il a dansé , a plaisanté et s’est diverti de toutes les manières possibles.”

Nous leur avons également demandé s’ils s’étaient déjà sentis troublés ou peinés de voir que Shalin Bhanot était restée seule dans la maison. Son père nous a dit : “Le spectacle a prouvé qu’il est un combattant. Il a de l’endurance et de la persévérance. Nous sommes très fiers. De plus, il a joué comme un roi. Les Mandali se sont toujours soutenus mais il était seul. les autres groupes de la maison n’ont jamais joué l’un pour l’autre.” Sa mère a déclaré: “Un tigre chasse seul. Il a atteint la finale sans avoir un véritable ami à l’intérieur. Cela en dit long sur son engagement et son attitude envers la série.”

Ils se disent fiers de savoir que les téléspectateurs neutres estiment que Shalin Bhanot a énormément contribué à l’émission. Son père dit que nous sommes ravis quand les gens disent que Bigg Boss 16 était le spectacle de Shalin Bhanot. Parlant de tout le problème avec Sumbul Touqeer, sa mère a déclaré que Shalin Bhanot est affectueux avec tous ceux qu’il rencontre. “J’ai l’impression que Shalin n’a rien fait de mal. Il s’est toujours occupé d’elle comme d’un ami. Les récits ont été racontés par d’autres. J’espère que les gens s’en rendent compte”, a déclaré sa mère.

Quand nous leur avons demandé s’ils sentaient que tout l’angle de Tina Datta avait un impact sur son jeu, son père a refusé de commenter. Sa mère a dit qu’elle n’avait aucun regret sur la façon dont son voyage s’est déroulé, elle a dit: “Il a tout donné. Shalin Bhanot a été un divertissement et plus de divertissement dans la série.”