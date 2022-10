Bigg Boss 16 : les moments d’Ankit Gupta-Priyanka Chahar Choudhary l’emportent sur les fans de Priyankit ; dire: ‘Toujours debout là comme un garde du corps’ [Read Tweets]

Bigg Boss 16 est largement regardé par tous les fans du duo Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Les créateurs ont finalement réussi à enchaîner les deux pour le spectacle. Maintenant, tout le monde se demande s’ils vont jouer ensemble. Mais il est évident que Priyanka Chahar Choudhary a une très forte personnalité opiniâtre, et elle va maintenant tuer. D’un autre côté, Ankit Gupta a une personnalité plus calme, mais il semble qu’il aura bientôt une explosion. Aujourd’hui, Priyanka Chahar Choudhary a pris position pour Manya Singh. Elle a estimé que certaines personnes acculaient inutilement la candidate de Miss Inde.

Priyanka Chahar Choudhary et Gautam Vig ont eu une guerre des mots. L’actrice lui a dit qu’elle avait parfaitement le droit d’exprimer son opinion. Elle était ennuyée qu’il ait élevé la voix. Priyanka Chahar Choudhary est devenue émotive et a commencé à pleurer dans la cuisine. Ankit Gupta se précipita et la serra dans ses bras. Ils ont passé un moment tendre. D’un autre côté, lorsque les choses se sont réchauffées entre Gautam Vig et PCC, il s’est tenu à côté d’elle comme un roc. Il était évident qu’il ne laisserait personne blesser Priyanka. Les fans sont gaga sur le lien. Jetez un œil aux tweets…

Priyanka dans l’épisode d’aujourd’hui ? Elle met en avant ses opinions très fortement et j’aime son honnêteté. Aussi ankit juste debout à côté de Priyanka et ne pas interférer dans son combat avec Gautam était vraiment louable. #BiggBoss16 #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta Riyaa (@RiyaaaS1210) 3 octobre 2022

Iss vig aur Nimmo ki salut Nazar lagne wali hai ?? Mais reste fort #priyankit ? nous sommes toujours avec vous #PriyankaChaharChaudhary #AnkitGupta VST (@VrushaliThombr) 3 octobre 2022

Les fans sont également ennuyés par Nimrit Kaur Ahluwalia et Gautam Vig pour leur demander continuellement s’ils sont plus que des amis. Ankit Gupta a déclaré qu’il n’était pas d’humeur pour une relation et a intelligemment fermé les requêtes excessives.