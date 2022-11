Bigg Boss 16: Les internautes trouvent l’épisode ennuyeux alors que Salman Khan se concentre sur le mudda triangulaire “Shalin Bhanot, Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta”

Le dernier épisode de Grand Patron 16 diffusé il y a quelques minutes. Et beaucoup de drames se sont produits dans la maison de Bigg Boss. Salman Khan a accueilli le Week-end Ka Vaar ce soir aussi. Il a pris un cours hier soir des colocataires et ça a continué ce soir. Il a parlé de Sumbul Toukir Khan se mêler de la lutte entre Shalin Bhanot et MC Stan. Tout est arrivé parce que le MC Stan a abusé de Shalin après que Tina Datta se soit foulé la jambe.

Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar concentré sur Shalin, Tina et Sumbul

Dans l’épisode de ce soir de Bigg Boss 16, nous avons vu Salman Khan demander aux colocataires qui se sont mêlés à leur combat sans rien savoir. Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta se lèvent et se dirigent vers la table à manger. D’autre part, Salman a également parlé de Sumbul Touqeer Khan qui a également empêché Shalin de se battre avec Stan. Et après cela, tout l’épisode tournait autour de Shalin-Tina et Sumbul.

Bigg Boss 16 : les fans sont en colère contre l’épisode

Les fans n’étaient pas contents de tout ce qui tournait autour de Shalin Bhanot, Tina Datta et Sumbul Touqeer Khan. Tina accuse Sumbul d’être obsédée par Shalin et d’être amoureuse de lui. Même Salman Khan dit que Sumbul semble obsédé par Shalin. C’est arrivé après que Shalin se soit battu avec MC Stan lorsque Sumbul a emmené Shalin dans l’autre pièce. Elle n’a pas permis à Tina Datta de parler à Shalin. Dans l’épisode, Shalin a déclaré qu’il n’était pas prêt à parler à qui que ce soit. Découvrez la réaction ici:

#BiggBoss16 L’homme de la saison le plus flop et le plus biaisé. Je perds tout intérêt. Quel ShitShow !! ???? ? (@Dr__Foodie) 19 novembre 2022

La fille qui ne fait qu’énoncer des faits, pas de déclarations diplomatiques, est appelée à avoir des doubles standards ????? Qui diable a écrit le script de ce week-end, était-il ivre ??? konsa bigboss dekh rahe ho ??? #BiggBoss16 #BB16 #PriyankaChaharChoudhary #PryAnkit Alia (@foodlikesme) 19 novembre 2022

Ils ont vraiment tout foutu sur sumbul… genre vraiment ? Ce n’était pas le principal mec ! Stan a été à peine critiqué pour ce qu’il a fait. Pas juste!!@CouleursTV #BiggBoss16 Ray (@kdramalvr7) 19 novembre 2022

Je veux juste dire que la pire guerre ennuyeuse de tous les temps pourquoi tu défends quelqu’un qui a mal agi et ne dénigre pas la personne qui a fait honte à une femme qui ne le savait pas !! Créateurs, vous devriez grandir !!#BiggBoss16#PriyankaChaharChaudhary ? ? ? ? (@kxparadise) 19 novembre 2022

quel PATHÉTIQUE wkv Tina est la plus grande#PriyankaChaharChoudhary taisez-vous et asseyez-vous Nimmo-sajid s’il vous plaît parlez dans d’autres questions Pri aap kyu itna interfère karti Shiv n’a rien fait de mal dans le combat de Stan-Sha Pri aapne kuch kaam kiya bhi hai BB se pahle ? DÉGUSTÉ ?#BB16 #BiggBoss16 Rachit (@rachitmehra_2) 19 novembre 2022

Au revoir à ce spectacle baisé quel wkw ennuyeux les agresseurs ont été laissés libres aucune action contre eux #BiggBoss16 Maryratnam (@Maryratnam22) 19 novembre 2022

Tellement de séquences tellement ss itni ennuyeux wkv lol Il s’est passé beaucoup de choses cette semaine dans la maison mais tu es plus intéressé par le faux triangle ? pas interposé mieux envoyer Shatina à la classe de théâtre #bb16 #le chef #bigboss16 #PryAnkit @CouleursTV @EndemolShineIND @justvoot @VootSelect EK PARY (@ParyEk) 19 novembre 2022

Je veux juste dire que la pire guerre ennuyeuse de tous les temps pourquoi tu défends quelqu’un qui a mal agi et ne dénigre pas la personne qui a fait honte à une femme qui ne le savait pas !! Créateurs, vous devriez grandir !!#BiggBoss16#PriyankaChaharChaudhary ? ? ? ? (@kxparadise) 19 novembre 2022

Lo ce week-end Ka War est le plus ennuyeux.. maintenant ils voulaient rendre heureux leur enfant préféré #Pryyankit #BB16AvecPryAnkit #AnkitGupta #priyankachaharchoudhary #BiggBoss16 #BB16 BB16 LE SPECTACLE PRIYANKIT https://t.co/w97ABTa3uc Rajesh (@sunnyrajrajesh) 19 novembre 2022

Au revoir à ce spectacle baisé quel wkw ennuyeux les agresseurs ont été laissés libres aucune action contre eux #BiggBoss16 Maryratnam (@Maryratnam22) 19 novembre 2022

bohat salut épisode ennuyeux hogaya hai #BiggBoss16 #BB16 MUNEEB (@Muneebcreation_) 19 novembre 2022

Beaucoup ont estimé que le personnage de Tina avait assassiné Sumbul dans l’épisode. Le ressentez-vous aussi ? Faites-le nous savoir en nous tweetant @bollywood_life.