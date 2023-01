Bigg Boss 16: Les internautes surnomment Shiv Thakare comme “Game Changer” alors qu’il choisit Priyanka Chahar Choudhary plutôt que Nimirit Kaur Ahluwalia pour TTFW [View Tweets]

Grand Patron 16 est actuellement dans le Billet pour la semaine finale avec des concurrents qui se battent pour le Ticket To Finale. Nimrit Kaur Ahluwalia a été nommée capitaine cette semaine et elle détient actuellement la semaine Ticket to Finale. Cependant, Bigg Boss a donné aux autres colocataires l’occasion d’arracher la même chose à Nimrit. Hier soir, dans l’épisode 16 de Bigg Boss, nous avons vu Bigg Boss demander MC Stan, Shiv Thakare et Shalin Bhanot sur Priyanka Chahar Choudhary. Il a demandé aux colocataires de boucler leur ceinture pour leur match. Et dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons les colocataires choisir deux noms pour la semaine Ticket To Finale.

Shiv Thakare surnommé Game Changer

Chaque jour pendant et après la fin de l’épisode, Bigg Boss 16 et les colocataires continuent d’être à la mode dans Entertainment News. Et la nuit dernière n’était pas différente. Selon les fans de Bigg Boss 16, après que Shiv Thakare et MC Stan ont été appelés dans la salle de confession, ils ont été interrogés sur Priyanka Chahar Choudhary. Stan et Shiv ont tous deux déclaré qu’ils estimaient qu’elle n’avait plus de jeu dans la série après le départ d’Ankit Gupta. Et maintenant, selon la nouvelle promo Bigg Boss 16, dans laquelle la tâche TTFW aura lieu, Bigg Boss demandera aux colocataires de choisir deux noms. Shiv Thakare prend le nom de MC Stan et Priyanka Chahar Choudhary déclarant que si le premier a la personnalité la plus réelle, le second est le concurrent le plus fort. Nimrit Kaur Ahluwalia est l’ami de Shiv Thakare et Shiv est donc appelé le changeur de jeu.

Regardez la nouvelle vidéo promotionnelle Bigg Boss 16 ici :

Découvrez les tweets ici :

Bonne étape Shiv Thakare Makers ka plan Samajh Gaya Banda ? Bindass Bol (@BindassBol4) 18 janvier 2023

Changeur de jeu #shivthakare Kanchi (@KanchanSanap95) 18 janvier 2023

Shiv ne khya khela hai ???? Ek sath saare récits khatham kar diya..bechare décideurs Poora script prêt rakte hai aur Shiv dho deuxième moi sab khatam kar deta hai ?? Mazza est gaya ?#ShivThakare ??#ShivSquad #ShivKiSena mariam celin (@celin_mariam) 18 janvier 2023

La légende aurait dû être Shiv thakare ne seedha maara Sixer ???? Ek sath saare récits khatham kar diya..bechare décideurs Poora script prêt rakte hai aur Shiv dho seconde moi sab khatam kar deta hai ??#ShivThakare ??#ShivKiSena #BiggBoss16 #BB16 #Le chef mariam celin (@celin_mariam) 18 janvier 2023

#ShivThakare va changer la dynamique du jeu Gaurav (@grv0739) 18 janvier 2023

Shiv de maître d’esprit ??? (_shiv_) (@shiv_thakare_11) 18 janvier 2023

#ShivThakare tes choix sont ? Amita Bhoir (@Amita_Bhoir) 18 janvier 2023

#ShivThakare Le changeur de jeu ?? Jannatul Ferdous (@jannatu74957193) 18 janvier 2023

Un autre coup qui change la donne de Shiv ??? Changeur Changeur pour une raison ? Déplacement très intelligent ?? Ek sath saare récits khatham kar diya ??#ShivThakare ??#ShivSquad #ShivKiSena #BiggBoss16 #BB16 #Le chef mariam celin (@celin_mariam) 18 janvier 2023

Nimrit Kaur Ahluwalia était prêt à sacrifier le trophée pour Shiv Thakare

Il y a quelques jours à peine, dans l’épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Nimrit et Sajid Khan discuter du fait qu’elle surpasserait Shiv dans le jeu. Nimrit Kaur Ahluwalia avait dit qu’elle sacrifierait le trophée pour Shiv. Sa déclaration a créé des vagues en ligne et beaucoup de tweeple ont estimé que Nimrit avait commencé à aimer Shiv.