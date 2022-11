Bigg Boss 16 : Les internautes soutiennent fermement Shiv Thakare contre Priyanka Chahar Choudhary ; appelez-le ‘vrai Maratha’ [View Tweets]

La Week-end Ka Vaar épisode d’aujourd’hui, 5 novembre, le Grand Patron 16a été riche en événements, d’abord avec Salman Khan ne pas perdre de temps à obtenir Sajid Khan pour se rendre compte qu’il doit se ressaisir et participer plus activement au jeu. Et alors même que le spectacle se déroulait à l’amiable, les choses ont empiré quand Soundarya Sharma a commencé à s’interroger Gautam Vig de ne pas la défendre quand Shalin Bhanot et Nimrit Kaur Ahluwalia se moquaient d’elle. Les choses sont devenues vraiment désagréables quand Shiv Thakaré et Priyanka Chahar Choudhary sont allés à la gorge les uns des autres.

Pourquoi Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary se sont-ils battus ?

Tout a commencé lorsque Priyanka Chahar Choudhary a commencé à se demander pourquoi Sajid Khan avait appuyé sur le buzzer, ce qui a incité Shiv Thakare à intervenir. Sajidau nom d’expliquer que d’autres l’ont fait aussi, ce qui a conduit à Priyanka Choudhary en lui disant de “se taire”. Cela a à son tour obtenu Shiv pour s’embraser et alors qu’il remettait en question son choix de mots, elle n’arrêtait pas de les répéter, la défiant sur ce qu’il pouvait faire, sachant très bien qu’il ne pouvait pas réagir physiquement. Plus tard, Ankit Gupta intervient, ce qui a aggravé l’affaire alors que Shiv n’arrêtait pas d’appeler Ankit Gupta Priyanka‘s “popat” (perroquet), conduisant les deux à devenir presque physiques.

Les internautes soutiennent Shiv Thakare et non Priyanka Chahar Choudhary

Postez la conclusion de ce dernier Bigg Biss épisode, les internautes se sont rendus sur Twitter pour exprimer leurs opinions sur le fiasco de Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary, la majorité soutenant le premier. Découvrez les meilleurs tweets ci-dessous :

