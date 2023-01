Bigg Boss 16 : Les internautes saluent Sumbul Touqeer Khan en tant que guerrière solitaire alors que mandli ne la soutient pas dans la tâche TTF ; douche d’amour pour l’avoir rendu à Shalin Bhanot

Grand Patron 16Le dernier épisode de s’est terminé il y a quelques minutes. Et il a vu un combat majeur éclater entre Archana Gautam et Nimrit Kaur Ahluwalia. Les combats dans Bigg Boss 16 ont toujours été au-dessus de la ration cette fois, c’était sur un roti. Archana a continué à se chamailler tandis que le gang Mandli a continué à nourrir son argument. Plus tard, nous avons vu la tâche TTF se dérouler dans laquelle les concurrents ont eu la chance de lui retirer le poste de capitaine ainsi que le ticket pour la finale. Cependant, ils ne l’ont pas fait. Et à leur tour, les internautes ont remarqué que personne à l’intérieur de la maison ne soutenait réellement Sumbul Toukir Khan.

Le ticket pour la finale revient à Nimrit Kaur Ahluwalia

Ainsi, chaque jour, Bigg Boss 16 fait la une des journaux dans Entertainment News et aujourd’hui n’est pas différent. Les internautes adorent discuter de ce qui s’est passé dans l’épisode de Bigg Boss 16 et même les stans solo soutiennent leurs favoris et frappent ceux qu’ils n’aiment pas. Dans l’épisode de ce soir de Bigg Boss 16, nous Shalin Bhanot brûlons la bande d’enregistrement de MC Stan, Archana Gautam brûle la bande d’enregistrement de Shiv Thakare, Sumbul Touqeer Khan brûle la bande d’enregistrement de Shalin Bhanot, Shiv brûle la bande d’enregistrement d’Archana. Les seuls restants étaient Priyanka Chahar Choudhary avec la cassette de Sumbul et MC Stan avec la cassette de Nimrit. Ils sont restés têtus jusqu’à la fin et ne sont pas allés mettre les bandes qui ont conduit à l’annulation de la tâche et par la suite Nimrit est resté capitaine et est également devenu le premier concurrent à atteindre la semaine finale.

Les fans de Sumbul Touqeer Khan la saluent pour être la guerrière solitaire

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, on n’a vu ni Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare ni MC Stan céder lorsqu’ils ont compris que Priyanka Chahar Choudhary jouait le jeu pour Sumbul. En fait, le Mandli l’a plutôt mis sur Priyanka Chahar Choudhary pour avoir annulé la tâche. Nous avons également vu comment Shiv Thakare a affirmé que Sumbul était arrivé jusqu’ici grâce à l’aide des autres. Les fans ont critiqué Shiv pour la même chose. Ils ont même adoré la façon dont elle a critiqué Shalin Bhanot. Découvrez les tweets ici :

Sumbul kisi ki Priorité nhi hai ? Na hi Sh v ki, Na hi MC ki, Na hi Nim ki 😉#BB16 ??????? (@bb16_lf_updates) 30 janvier 2023

Itihaas gawa rahega cette sumbul est-elle arrivée jusqu’ici uniquement avec le soutien de ses fans adorés ? pas coz de dogla chazid? elle a gagné le cœur des gens avec sa simplicité et grâce à son bon cœur, elle est déjà une gagnante pour nous ? paix et bonne nuit hype seulement elle#sumbultouqeerkhan #bb16 pic.twitter.com/XP9K9VoN7Y B-BOLD (@Beula18758600) 30 janvier 2023

À tous #SumbulTouqeerKhan Aaj jo bhi huya Ye Sb Jeu d’esprit Biggboss ne khud khela ? Taki Shiv ko Glt dikhaye Nd oh kamiyab ho geya au moins ? Mais oui #ShivThakare ne ye bhi bola ki aaj tk maine usko kbhi aide nhi ki usne jo kiy kudh s kiya, nd oh real rhi humesha se Nandini ?#Devandini ? (@deb_rajnandini) 30 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan doston ki dost hai. Bhale salut un côté kyun na ho mais woh hamesha jise apna manti hai uske liye khadi rehati hai. Pritee Agrawal (@pritee_agrawal) 30 janvier 2023

4 la première fois, je suis d’accord avec PCC que Sumbul tout au long du spectacle a été soumis à 2 nominations alors pourquoi elle ne peut pas obtenir le billet et atteindre la finale confortablement, je trouve qu’elle mérite plus que Nimret qui trouve toujours le moyen 2 de la sauver de la nomination#SumbulTouqeerKhan #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/5sDKWLB6mm irisqueen (@duhaa_queen) 30 janvier 2023

Je n’ai compris qu’une chose que BB veut que Sumbul soit seule et se batte seule pour être la gagnante pour ce qu’elle mérite. #SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/A8cpiSiEFq sofiane mohamed (@sofianm73724101) 30 janvier 2023

Nimrit ou uski égoïsme ?? Iss égoïsme k saath ttf toh jita jaa sakta hai par logo k dil jitna namunkin hai… Khair waise bhi dil jitna nim k bass ki baat hai nhii…? TTF Moubarkho… #SumbulTouqeerKhan #BB16 #BiggBoss16 #Le chef Arpita ? (@_Arpita_02) 30 janvier 2023

Tout le monde dans la maison joue juste au jeu pour être en finale, sauf stan et sumbul Ils sont tous les deux juste eux-mêmes, ils s’en foutent même. #MCStan #MCStan ? #SumbulTouqeerKhan ? #SumbulTouqeerKhan #BB16 Voilà à quoi ressemble un vrai individu. Siddharth Mehra (@video_4u_) 30 janvier 2023

frère, elle a des fans, des amis et de la famille qui la soutiennent ? tumhare monsieur ke les fans ne votent pas nhi kiya tha uske liye ?? #SumbulTouqeerKhan naïna ? (@bbtrnds) 30 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan est seul guerrier, shiv ne jobi bola donc bola, problème koi nahi hai, kyunki vusko pata nahi hai vo soutien mei nahi aayi apne khud ke dhampe ek canal de rivalité jo har baar vusko neeche dhikhata hai vusme survivre ki hai, elle est une survivante#BB16 SSK ?? (@ Sameenasher25) 30 janvier 2023

ShivThakare : SumbulTouqeerKhan Support-Support Mein Yahan Tak Aagyi ? Simple Support Se Nhi Mais Sajid Sir Ke Support Se !! ( Donnez votre avis à ce sujet dans les commentaires :- ) BTW, Vo Sirf Janta Ke Support Se Aayi Hai Yahan Par ??#MCStan #SumbulTouqeerKhan #ShivThakare #BB16 ?? ???? ???? (@MCStanTeam) 30 janvier 2023

Pas lui ce jour-là disant ki “tu yaha janta ki wajah se hai mandali ke wajah se nahi”… Aussi je n’ai pas de problème si elle n’est pas sa priorité … c’est tout à fait bien Par kaam nikal liya et support mai yha tak aa gayi est juste ?…#SumbulTouqeerKhan#BB16 https://t.co/yqIknwDdh8 Snéhal ?? (fan acc) (@SnehalxShine) 30 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan Atteinte ici par son potentiel, PERSONNE N’EST IMPLIQUÉ , NOTRE POWER GURL #SumbulTouqeerKhan EST LONE WARRIOR.. brillantfriend_zone (@ADDICTEDSUMAAN1) 30 janvier 2023

Les gars chill sumbul est un “vrai guerrier solitaire” pas comme les autres qui prétend l’être ????? Chérie, j’apprends beaucoup de toi …. Oncle @papatouqeer vos enseignements ???? chapeau à toi et sumbul ???? #SumbulTouqeerKhan Positivevibes (@Beyou220704) 30 janvier 2023

stan : sumbul ki public bahut fort hai. usko kuch nai hone degi. rok legi usko stan a raison, mais on voit clairement la campagne concertée que bb fait pour vaincre le public !! mais nous aimons sumbul !!#SumbulTouqeerKhan #BB16 #BiggBoss16 Kavishka (@TalksKavi) 30 janvier 2023

Le vrai inquiet solitaire, kisi ko ab tak samjh nhi ye Akele apne barrage pe kheli he vo#SumbulTouqeerKhan https://t.co/dPT8twZwKY Chéri? (@honeyxfahmaan) 30 janvier 2023

ce n’est pas à propos de ses priorités, c’est à propos de la façon dont il a dit, elle est arrivée ici bcz de mandali comme bruh elle a été nominée légitimement chaque semaine, vous ne l’avez pas sauvée, c’est le public qui l’a fait ! #SumbulTouqeerKhan #BiggBoss16 R (@elena_naazian) 30 janvier 2023

Exactement ça! Son choix de mots était terrible#SumbulTouqeerKhan https://t.co/6ayaLT2Wlq Sawariya (@STKImlie) 30 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan Je suis désolé pour cette fille aujourd’hui. Elle a juste choisi une mauvaise compagnie. Shalin, Sajid et Mandali, ils l’ont tous utilisé.#PriyankaChaharChoudhary Tu as de nouveau conquis mon coeur. https://t.co/ThFw6PG1P0 KEITH (@Keith_318) 30 janvier 2023

#ShivThakre bhi #ShalinBhanot ki intimidateur krte hai aur #SumbulTouqeerKhan K Saath grand acha nahi kiya bahat bura hua hai asliyat saamne aa gayi #ShivThakre est une très mauvaise personne. #Shalin est une bonne personne Mithu Paul (@MithuPa43164959) 30 janvier 2023

J’ai adoré la façon dont elle a parlé à Shalin aujourd’hui. Tellement composé et calme. Sur le point ?#BB16 #SumbulTouqeerKhan ??? (@jenniejaan) 30 janvier 2023

La classe et la décence qu’elle a maintenues tout en faisant exploser la bande de shalin ? Tellement fier de ce sumbul #BB16 #SumbulTouqeerKhan#SumbulIsTheBoss #Le chef pic.twitter.com/em4niFfdnA Munawarfan (@Munawarfan90) 30 janvier 2023

La classe et la décence qu’elle a maintenues tout en faisant exploser la bande de shalin ? Tellement fier de ce sumbul #BB16 #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/KNTUgZFcgd ??? (@jenniejaan) 30 janvier 2023

Qui sera le gagnant de Bigg Boss 16 ?