Bigg Boss 16: Les internautes rappellent à Tina Datta qu’elle n’a AUCUN sentiment pour Shalin Bhanot alors qu’elle s’en prend à Sumbul Touqeer pour “être obsédée” par ce dernier

Bigg Boss 16: Tina Datta a ciblé Sumbul Touqeer Khan dans la maison et a affirmé que la façon dont elle s’interposait entre elle et Shalin Bhanot déclarait même qu’il l’aimait. Non seulement cette Tina prétend même que Sumbul aime aussi Shalin, et c’est la raison pour laquelle elle est toujours collée à lui comme une bande de violoncelle. Et cette affirmation de Tina n’a pas été acceptée par les téléspectateurs et ils lui rappellent qu’elle n’a aucun sentiment pour Shalin, car elle n’arrête pas de le dire à la maison.

Autant que je sache, ce que je vois dans l’épisode, c’est que Tina a dit 100 fois qu’elle n’avait aucun sentiment pour Shalin. Alors pourquoi est-elle même dérangée si Shalin l’aime ou Sumbul aime Shalin ou Watever. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous devrez choisir un camp et accepter la vérité. #bb16 https://t.co/KgWCsrOpaX Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 18 novembre 2022

Même Devoleena Bhattacharjee claque Tina pour avoir navigué sur deux bateaux car elle aussi lui a rappelé que jusqu’à présent, elle a toujours affirmé qu’elle n’aime pas Shalin que quel est son problème, il l’aime ou Sumbul l’aime.

Regardez la vidéo de Tina Datta affirmant que Sumbul Touqeer aime autant Shalin Bhanot qu’il l’aime

Shalin dans cette promo est vu exprimer son cœur sur la façon dont Tina l’a utilisé comme une partie de Pap en tissu et l’a jeté. Shalin dit même qu’il a essayé de beaucoup changer pour Tina, et elle a fait de lui une personne complètement différente et maintenant il va s’arrêter. À quoi Tina réagit et dit que quelqu’un l’incite contre elle en mordant indirectement Sumbul et en essayant de briser leur amitié. Sumbul affirme clairement qu’elle n’est que l’amie de Shalin et qu’elle n’est pas amoureuse de lui.