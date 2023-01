Bigg Boss 16: Les internautes qualifient Priyanka Chahar Choudhary de “gagnante fixe” alors que Salman Khan exprime son désir de travailler avec elle

Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary est qualifiée de gagnante depuis un certain temps déjà. Et ses fans ont toujours été contrariés par le fait que Salman Khan la frappe dans la série sans raison. En fait, l’animatrice superstar aurait même détruit sa santé mentale. Mais maintenant, les choses ont changé et après 15 semaines, Salman Khan ne tarit pas d’éloges sur les internautes de Priyanka qui pensent que c’est la planification de la chaîne pour faire d’elle une gagnante fixe et donc même ils ont demandé à Salman de la féliciter. Salman dans l’épisode d’hier a mentionné que Priyanka est une héroïne et qu’il pourrait également travailler avec elle à l’avenir et cette déclaration de Salman fait valoir que les internautes prétendent que l’émission est réparée.

La façon dont Salman Khan a soudainement commencé à louer Priyanka Chahar Choudhary ce jour-là et a même obligé/forcé Sajid Khan à changer son casting pour Pari. L'indication est propre et claire

Salman Khan Said – Elle a l'avenir le plus brillant n est un matériau top héroïne. Agar Chance Mila To Priyanka Ko mein Apni Movie Cast Karunga bcz elle a un très bel avenir

Elle a été battue par #BB16 héberger en continu pendant 13 semaines et les gens ont utilisé cette raison pour lui dire que personne ne l'aime, qu'elle n'aura pas de travail, etc. Il est donc extrêmement gratifiant de voir Salman Khan impliquer à nouveau comment #PriyankaChaharChoudhary est du matériel d'héroïne et non un extra.

Salman Khan a même fait l’éloge de Sajid Khan car le cinéaste était présent dans l’émission avec Abdu Rozik. Priyanka Chahar Choudhary est devenue la candidate la plus forte de la série et a prouvé sa force et sa détermination à être dans la série à chaque fois. Elle ne s’est jamais enlisée quoi qu’il arrive et elle mérite donc à juste titre de gagner le spectacle.