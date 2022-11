Bigg Boss 16 : Les internautes pensent que la façon dont Sajid Khan parle à Gori Nagori est méchante et irrespectueuse [View Tweets]

Dans le récent épisode de Bigg Boss 16, Sajid Khan et Gori Nagori ont été vus en train de se faire des conneries à l’intérieur de la maison pour une raison ou une autre. On les voit souvent se disputer et se dire des choses irrespectueuses. Alors que Sajid a de nouveau verrouillé les cornes avec Gori dans l’émission, les internautes ont estimé que la façon dont Sajid parlait à Gori était méchante et effrayante à la limite.

Dans l’épisode précédent, Sajid a été vu en train de perdre son sang-froid face à sa colocataire Gori et l’a accusée d’avoir volé leur nourriture et de l’avoir donnée à d’autres dans la maison. Il a dénoncé son comportement grossier après lui avoir demandé de retirer la nourriture de leur chambre sans en informer.

Sajid a ensuite été vu se plaindre de l’attitude de Gori et a déclaré qu’il n’aimait pas la façon dont elle lui parlait. D’autre part, Gori n’était pas d’humeur à écouter ou à réfléchir à ce que Sajid ressent pour elle. Cependant, les téléspectateurs ont trouvé Sajid irrespectueux envers Gori.

Regarde.

Le chemin #SajidKhan parle à #GoriNagori est si méchant, irrespectueux et effrayant à la limite. Il est énervé parce qu’elle fait son propre truc, a ENFIN refusé de laver ses vêtements et a de nouveaux amis. Il ne s’est jamais vraiment soucié d’elle. Son ambiance est tellement OFF.#BiggBoss16 #BB16 Nishu | Munwar | MC Stan (@AUSawww) 6 novembre 2022

Shiv était le meilleur ami de Gori mais maintenant #SajidKhan N’aime pas #GoriNagori Plus donc #ShivThakare suit Sajid et a cessé d’aimer Gori ? Shiv n’est pas un joueur indépendant comme certains le disent. Nimrit Ka Chamcha Bhot Udraha Hai ?#BiggBoss16 #BB16 #Le chef #MCStan pic.twitter.com/3NCmcDe8G0 LIL STAN (@AasimPardeshi) 8 novembre 2022

Je ne comprends tout simplement pas pourquoi personne n’a élevé la voix contre #SajidKhan quand il abusait d’une fille pour se nourrir #GoriNagori Il devrait être expulsé de la maison immédiatement ? Répugnant#BiggBoss16 @CouleursTV Kritica ? (@ Khushbo15302989) 7 novembre 2022

Je ressens personnellement #GoriNagori a plus de colonne vertébrale que tout autre concurrent. Une fois qu’elle a décidé qu’elle jouerait son jeu, elle n’est pas de retour #SajidKhan et Chiv’s Spider web, bravo à toi Gori ? jouez votre jeu comme une femme ??#BiggBoss16 Tamraaskilvis (@Tamraaskilvis) 6 novembre 2022

