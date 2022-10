Bigg Boss 16: Les internautes ne sont pas impressionnés alors que Sajid Khan et un gang de grève de la faim ont droit à des pizzas tandis que Gautam Vig se sent coupable [View Tweets]

Le dernier épisode de Grand Patron 16 conclu il y a quelques minutes. Dans l’épisode, nous avons vu certains des colocataires tels que Sajid Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan, Gori Nagori, Shiv Thakare et Abdu Rozik protester contre Gautam Singh Vig et sa capitainerie. Dans l’épisode précédent de Bigg Boss 16, nous avons vu Salman Khan a donné l’occasion à Gautam d’être le capitaine mais il a dû sacrifier la nourriture de toute la maison. Gautam a d’abord refusé mais a accepté plus tard. Cela a créé des ondes de choc dans la maison et tout le monde sauf Soundarya Sharma claqua Gautam. Dans l’épisode de ce soir, nous avons vu des colocataires riposter contre Gautam.

Bigg Boss 16 : Sajid Khan et le gang de la grève de la faim ont droit à une pizza

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Sajid Khan, Shiv Thakare, Gori Nagori et MC Stan faire une grève de la faim contre Gautam Singh Vig. Nimrit Kaur Ahluwalia et Abdu Rozik sont également en grève de la faim mais Nimrit mange de la nourriture quand Soundarya la sert et Abdu mange de la nourriture donnée par Bigg Boss. Cependant, Bigg Boss les appelle tous et leur demande de ne pas sauter de repas lorsqu’ils essaient de donner une leçon à Gautam. Il leur confie la tâche de séparer le riz et le grain de daal d’une grande assiette qui est leur fausse punition.

Sajid, Nimrit, Shiv, Gori, Stan et Abdu mangent des pizzas dans la salle de confession et font semblant d’être punis à l’extérieur dans le salon et séparent les grains de nourriture. De cette façon, ils gagnent une ration pour toute la semaine et non due à Gautam, annonce Bigg Boss.

Les internautes sont bouleversés par la soirée pizza

Gautam a été véritablement perçu comme étant préoccupé par tout le monde et a demandé à tout le monde de manger de la nourriture plusieurs fois. Il remplissait ses devoirs de capitaine tout en restant affamé lui-même. Cependant, le gang de la grève de la faim a continué à le culpabiliser en dégustant une pizza. Cela a laissé les téléspectateurs sous le choc. Découvrez les réactions Twitter ici:

Tout ce qui a été dit et fait..Gautam prend les choses avec beaucoup de patience..Il prend du recul plutôt que d’être agressif #BiggBoss16 Mah (@mahhjain) 30 octobre 2022

Sajid Khan a changé sa façon de parler à Gautam lorsqu’il a été nourri de pizza. Sa colère s’est évanouie et il a lui-même initié la conversation avec Gautam. Avant d’être nourri, Sajid maudissait ouvertement Gautam et sa famille.