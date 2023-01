Bigg Boss 16 : Les internautes craignent que Sumbul Touqeer Khan ne soit expulsé cette semaine ; claque Nimrit Kaur Ahluwalia et son hypocrisie envers les anciens [View Tweets]

Grand Patron 16Les dernières nominations de la semaine ont eu lieu dans le dernier épisode de Bigg Boss. Les résultats de la même chose sont Sumbul Touqeer Khan, MC Stan et Shiv Thakaré du gang Mandali sont nommés pour les éliminations. Nimrit Kaur Ahluwalia est en sécurité puisqu’elle a déjà le billet pour la finale. La tâche de nomination pour les dernières éliminations de Bigg Boss 16 a eu lieu dans le dernier épisode. C’était une tâche intéressante mais les fans ne sont pas contents. Et maintenant, les internautes craignent que Sumbul ne soit expulsé cette semaine.

Bigg Boss 16 : L’erreur de Sumbul Touqeer Khan mène à la nomination de Mandali

Une tâche a été menée dans la maison Bigg Boss 16 dans le dernier épisode. Dans celui-ci, nous avons vu les concurrents divisés en deux équipes. Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot faisaient partie d’une équipe tandis que les Mandali formaient un autre gang. Nimrit n’allait pas participer à la tâche puisqu’elle était TTF. Chaque concurrent de l’équipe devait compter 9 minutes chacun et ensemble, ils devaient compter au plus près de 27 minutes. Sumbul a compté 17 minutes, ce qui a conduit à la nomination de Mandali. Par la suite, Sumbul est entrée dans une coquille et elle n’a pas parlé au reste du gang Mandali pendant un moment.

Les internautes craignent que Sumbul Touqeer Khan ne soit expulsé de Bigg Boss 16, claquent Nimrit

Dès l’annonce des résultats, Sumbul était assez découragé. Shiv Thakare, MC Stan et Nimrit Kaur Ahluwalia ont également été déçus. Cependant, c’est Nimrit qui a été vu constamment parler de Sumbul prenant 17 minutes. Les fans ont dénoncé son hypocrisie. Alors qu’elle essayait de parler à Sumbul, Nimrit était toujours vue en train de se chamailler à ce sujet. De plus, les fans sont mécontents que Nimrit reçoive si facilement le billet pour la finale. Ils craignent maintenant que Sumbul soit expulsé. Découvrez les tweets ici :

Les fans de Sumbul Touqeer Khan votent constamment pour elle. Soutenez-vous également Sumbul.