Bigg Boss 16 : Les fans sympathisent avec Shalin Bhanot après sa décision de départ volontaire ; disons, il a “exposé” le jeu de Tina Datta [VIEW TWEETS]

Grand Patron 16: Shalin Bhanot et MC StanLe combat de a abouti à quelque chose auquel personne ne s’attendait. Shalin a décidé de se retirer volontairement de la série. Bien qu’il soit toujours dans la maison et Salman Khan aura une discussion avec lui sur Weekend Ka Vaar, il a décidé qu’il voulait être hors de la série. Il est même prêt à s’occuper de la clause pénale. Alors que de nombreux drames se déroulaient à l’intérieur de la maison, les internautes compatissent maintenant avec Shalin Bhanot. Lui et Tina Datta sont à la mode sur Twitter.

Entertainment News: Les internautes réagissent au jeu de Shalin Bhanot et Tina Datta dans Bigg Boss 16

Shalin Bhanot dans la salle des confessions a déclaré que Tina Datta peut être le juge et le décideur de ce qui s’est passé car c’est lui qui aurait été attaqué. Plus tard, Shalin s’est également fâchée avec Tina alors qu’elle jouait diplomatiquement devant Bigg Boss. Les internautes ne sont pas non plus satisfaits de Tina Datta.

Découvrez ce que les fans ont à dire sur Shalin Bhanot et Tina Datta

BB est un homme tellement partial que Shalin a exposé à la fois Tina et l’équipe BB aujourd’hui. Eux parlent d’une amende s’il part alors qu’ils ont clairement violé la clause de violence. Kaise ata hai itna confiance BB walo ko. #BigBoss16 #BB16 #Le chef ~Mira~ (@euphoricstars) 18 novembre 2022

#ShalinBhanot – n’oublie jamais et ne pardonne jamais à Tina Datta pour la tromperie, l’humiliation et le chagrin. Allez, jouez pour vous et laissez cette vile femme obtenir son karma. Rappelez-vous toujours ce qu’elle vous a fait et qui vous ont tous soutenu en cas de besoin – Sumbul, PCC, Ankit. CKP (@CKP63051384) 18 novembre 2022

Il n’a pas tort son stan qui abuse de lui la personne qui devrait y aller est stan pas shalin Et tina beb tu choisis le mauvais côté c’était la personne qui sans aucun avantage toujours à tes côtés #ShalinBhanot devrait rester kaju_taeBTSOT (@kajumeshram) 18 novembre 2022

Shalin a raison et il a géré cette situation très calmement. Tina est fausse et dabal dholkii.#ShalinBhanot Sandeep Sharma ?? (@TheSandySharma) 18 novembre 2022

Priyanka Chahar Choudhary est également à la mode sur Twitter. Les internautes ont une réaction mitigée à son explosion dans le combat de Shalin Bhanot et MC Stan. Certains disent qu’elle a bien fait les choses en affrontant MC Stan alors que d’autres pensent qu’elle n’a rien à voir avec le combat, alors pourquoi crier ? Quelle est votre opinion sur l’épisode d’aujourd’hui?