Bigg Boss 16 : Les fans « s’ennuient » du drame de Gautam Vig-Soundarya Sharma après que les deux se soient battus ; dis: ‘Arrêtez de nous nourrir d’histoires d’amour imaginaires’ [VIEW TWEETS]

Dans la maison Bigg Boss 16, on peut voir pas mal d’histoires d’amour se dérouler. Alors que Shaleen Bhanot et Tina Datta ont quelque chose qui se prépare entre les deux, Gautam Vig et Soundarya Sharma semblent également être attirés l’un par l’autre. Gautam, en fait, a clairement indiqué qu’il aimait Soundarya. Pas plus tard qu’hier, une bagarre a éclaté entre les deux alors que Gautam Vig étreignait Manya Singh alors qu’elle quittait la série après l’élimination. Soundarya n’a pas aimé et s’est fâché avec Gautam. Ils ont eu une sorte de dispute ou ce qu’on peut appeler un tiff d’amoureux. Eh bien, mais les fans ne semblent pas très satisfaits de ces histoires d’amour qui se dessinent dans la maison Bigg Boss 16.

Entertainment News: les fans de Bigg Boss 16 sont contrariés

D’après les réactions des médias sociaux, on peut en déduire que les fans de Bigg Boss 16 s’ennuient de ces histoires d’amour. Ils ne semblent pas intéressés à regarder les sagas d’amour et veulent plutôt que les célébrités commencent à jouer au jeu. Découvrez les tweets ci-dessous :

Cette saison de Bigg Boss sera ruinée dans quelques semaines juste à cause de faux angles d’amour, d’abord ils ont envoyé un couple en tant que concurrent, et maintenant ils font la promotion de ces Shalin et Tina ; soundarya et Gautam Bhai ye Splitsvilla hain ki bigg Boss ?#Shivthakare #Biggboss16#BB16 YK ? (@Phenylgroup1) 24 octobre 2022

@Le chef nous ne voulons pas voir l’histoire d’amour de Gautam. PV Ka MiniTV (@PVkaMiniTV) 24 octobre 2022

En dehors de ces deux jodis, il y a une autre paire à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta seraient également en couple.