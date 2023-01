Bigg Boss 16: Les fans saluent Nimrit Kaur Ahluwalia pour avoir dit que les femmes sont le pire ennemi des femmes, Priyanka Chahar Choudhary fouettée pour être FAUSSE

Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia est actuellement saluée par ses fans pour avoir dit que les femmes peuvent être plus amies avec les hommes qu’avec les femmes. Alors que beaucoup étaient d’accord avec elle, mais une personne qui veut toujours parler contre Nimrit, qu’elle ait raison ou tort, Priyanka Chahar Choudhary n’était pas d’accord avec elle et la fille est massivement critiquée pour son nom et est appelée fausse. Dans une conversation, Nimrit a expliqué que les femmes ne peuvent pas être les meilleures amies d’une autre femme, car le plus triste est que même aujourd’hui, une femme essaie de tirer l’autre et il y a beaucoup de sincérité. Priyanka a obtenu son diplôme avec elle et a déclaré que Tina Datta était sa meilleure amie et a coupé aux téléspectateurs le montrant en train de râler à propos de Tina à Shalin Bhanot.

SACHAI KI MURAT SÉLECTIF Mahan #PriyankaChaharChaudhary devi parle d’amitié et quelques instants plus tard elle râle à propos de son amie ohh wow quelle amitié !!! ? #NimritKaurAhluwalia Taper sur? “Jo hai muh pe hai” C’est pourquoi je l’aime ? Haqsé #Nimritiens pic.twitter.com/QNCjKYuvkj ??????~??? (@ItsQueenPH) 12 janvier 2023

SimmyG : Pensez-vous que les hommes font mieux que les femmes ? ? Nimrit : Oui ? Saaare ladkon ki dil ki baat bolli hai Nimrit ne ?yeh sab jaante hai réalité principale sach hai ki ek sachha meilleur ami masculin bahut nasibwalon ko milte hain ??#NimritKaurAhluwalia #BB16 pic.twitter.com/kgToe1AfVp Akanksha Rathod ?? (@Scico_Student) 13 janvier 2023

Nimrit a parlé d’être la meilleure amie de Shiv Thakare et du fait qu’elle est la seule fille du manuel. Nimrit et Shiv sont les amis les plus proches de la maison, beaucoup pensent qu’ils sont amoureux l’un de l’autre et c’est une autre partie triste d’une amitié entre un garçon et une fille.