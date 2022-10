Bigg Boss 16 : Les fans neutres dénoncent les critiques du père de Sumbul Touqeer sur Shalin Bhanot et Tina Datta ; dire: ‘Si elle est trop jeune, elle peut rentrer à la maison’ [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 ont des opinions mitigées sur la façon dont les créateurs ont fait venir le père de Sumbul Touqeer Khan dans la série. Maintenant, la famille et les amis viennent vers le milieu ou la fin de la saison. Oui, “l’angle amoureux” de Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer Khan avait conduit à la pêche à la traîne de l’actrice d’Imlie mais Bigg Boss a vu pire. Nombreux sont ceux qui disent qu’elle n’a que 18 ans, mais ce n’est pas une raison valable en soi. Mais la bonne chose est que Sumbul Touqeer a eu un discours d’encouragement bien nécessaire et devrait maintenant jouer de manière plus indépendante.

Les fans qui ont regardé la saison ont estimé que Tina Datta n’avait rien fait de mal. Oui, la conversation était un peu gênante mais Tina Datta a été de bons amis avec Sumbul Touqeer. L’actrice d’Imlie est l’une des mieux payées cette saison. Sa sortie terne jusqu’à présent a dû inquiéter les makers. Mais beaucoup pensent que son père n’avait pas à critiquer Tina Datta ou à s’attendre à ce qu’elle s’occupe de sa fille. Jetez un œil aux tweets…

C’est ok kisi bhi parents ko apne bacche galat nhi lagte halaki oncle ne sumbul ki galti batayi..Je pense que Tina ko traîne inutile Kiya gya.shalin tak toh thik tha #BiggBoss16 #SumbulTouqeer #TinaDutta #ShalinBhanot shaikrazaqq (@shaikrazaqq) 14 octobre 2022

Se sentir mal pour #TinaDutta et #ShalinBhanot . @CouleursTV faisant d’eux des méchants. N’a pas donné la chance de dire quoi que ce soit à propos de leur point salaja syed akbar ?? (@SalajaSyed) 14 octobre 2022

Une seule question ?? Pourquoi #ShalinBhanot & #TinaDutta prendra soin de #SumbulTouqeerKhan ?? Ce n’est pas un spectacle de baby-sitting Où Sumbul veut que l’angle de l’amour soit vu, pas Shalin#Bb16 #Le chef Équipe Shalin Bhanot (@TeamShalin) 14 octobre 2022

Isko bahar nikalo aur college mei admission karwao. Naki 40+plus ke aadmi ke love lappata. Elle savait très bien ce qu’elle faisait avec lui. Et ces deux salauds ont profité de son innocence. #TinaDutta #ShalinBhanot #BiggBoss16 #SumbulTouqeerKhan Rat de bibliothèque (@BadhMeijao_) 14 octobre 2022

D’ACCORD je pense #TinaDutta est comme #Hina n #RashamiDesai des saisons précédentes pour @CouleursTV Les fabricants font la même chose que ce qu’ils ont fait avec Hina & Rashami faire mal paraître Tina pour obtenir TRP et faire leur Fav. regarde abla nari et bon dehors #BiggBoss16#Le chef #BB16 FYI-Tina n’est pas mon fvrt ?SSS? (@ShatirSaahil) 14 octobre 2022

j’ai adoré comment #TinaDutta a géré la situation quand elle a appris que Nimrit parlait dans son dos, elle est assez mature pour comprendre que c’est un putain de jeu ! A moins que sumbul ne pleure comme un fou HA HA HA (@BB15HAHAHA) 14 octobre 2022

Dans le même temps, les fans de Sumbul Touqeer sont d’accord avec ce qui s’est passé. En fait, les gens aiment l’attitude de Salman Khan ici. Voyons ce qui se passe dans le jeu.