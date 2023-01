Bigg Boss 16 : Les fans félicitent Salman Khan et Shiv Thakare pour avoir exposé Tina Datta-Shalin Bhanot ; grincer des dents à propos de leur exagération [View Tweets]

Salman Khan a été vu accueillir le Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar encore cette fois. Il a été rapporté que Salman Khan n’animera pas l’émission puisque son contrat est terminé. Cependant, selon The Khabri, il n’animera pas l’émission après ce week-end Ka Vaar. Eh bien, aujourd’hui, Salman Khan a claqué Shalin Bhanot et Tina Datta de nouveau. La semaine dernière, Shalin et Tina ont verrouillé les cornes et se sont disputées. C’est arrivé dès le dernier Weekend Ka Vaar et s’est intensifié après les nominations pour le Ticket To Finale.

Salman Khan expose Tina Datta sur Bigg Boss 16 Weekend ka Vaar

Entertainment News a été plein de mises à jour sur la façon dont Tina Datta et Shalin Bhanot se battaient tous les jours sur Bigg Boss 16 au cours des deux dernières semaines. Leur équation avait fait parler de lui en ville. Et ce soir n’était pas différent. Shalin Bhanot et Tina Datta ont de nouveau été interrogées par Salman Khan. Cette fois, ils ont tous deux été réprimandés pour tout ce qui s’est passé et leurs paroles de la semaine dernière. Salman a révélé comment Tina avait tout dit après son méchant combat avec Shalin Bhanot. Salman a également demandé à Priyanka Chahar Choudhary de faire attention, laissant entendre que Tina l’utilisait. Cela a brisé Tina et elle a eu une dépression très émotionnelle. Tina a demandé une sortie volontaire du spectacle.

Shiv Thakare expose Shalin Bhanot dans Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar

Ainsi, tout a commencé lorsque Tina Datta a dit à Priyanka Chahar Choudhary que Shalin Bhanot l’avait contactée pour jouer ensemble. Il a été dit que Tina parlait de leur ami commun que Shalin prétendait être son manager. Plus tard, Shalin a été vu en train de parler à Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan. Shiv a dit qu’il l’avait contacté, ainsi que Sajid Khan et d’autres.

Les internautes réagissent à la grande révélation

Shalin et Tina ont été exposées par les fans de Shiv et Salman. Ils ont pourtant le sentiment que Shalin et Tina étaient également fausses dans l’épisode. Découvrez les tweets ici :

Le fait que les gens À L’INTÉRIEUR de la maison puissent également voir à quel point #ShalinBhanot est.. est juste malade !! Il est grand temps #ShalinBhanot doit aller chercher une vie à la place !! ?#WeekendKaVaar #TinaDatta #PriyankaChacharChoudhary #BiggBoss16 Joshna (@Joshhhh1501) 21 janvier 2023

Chapeau à Salman, mannnnn !!!!!! Comment peut-il traiter avec une personne aussi idiote que #ShalinBhanotsach m pour la première fois je suis d’accord avec Sajid, Steroid ka overdose ki vajah se mentalement instable hogya h ye#WeekendKaVaar#BBQueenPryyanka Aashi Gupta ??? (@Diversityyyyyy) 21 janvier 2023

C’est tellement bon de voir #BBQueenPryyanka explosé sur #ShalinBhanot… Sont ACCHE ADMI samne vale ki halat à dekho, bas kal tak à uski hasi hantent kr ri thi, présence dérange mentalement kr ri thi ou aj Beth k bat karni h usise IL EST SÉRIEUSEMENT SUR LES NERFS#WeekendKaVaar #BiggBoss16 Aashi Gupta ??? (@Diversityyyyyy) 21 janvier 2023

Tinzi – “Je n’ai jamais dit #ShalinBhanot être ami avec MC Stan parce qu’il est célèbre” FILLE. La mère de MC est venue dans la maison et a dit à MC Stan votre vérité. Que Tina a fait des recherches sur tout le monde et connaît la popularité de chacun Tina embarrassante. #ShalinBhanot ? #TeamShalin Katherine (@katherinewaldef) 21 janvier 2023

bb ko tina ko bhi exposé karna tha bez elle est la première personne jisne sumbul & shalin ko lien kiya tha et uska personnage ASSISATION kiya tha.pour moi, elle est la personne qui est plus fausse que shain.elle est celle que jisne aime anglesra kiya#ShivThakare #BiggBoss16#ShalinBhanot Ji (@ji12nkl) 21 janvier 2023

Quel mec #ShalinBhanot est … PR, messages, appels, etc etc … Qu’est-ce qui se passe dans WKW ?? Et #TinaDatta agit ou pleure en vrai, rien de clair !#BB16 est un spectacle plein de comédie … #BiggBoss16 ???? Nishant (@NishantTweets30) 21 janvier 2023

Bahar nikalo #TinaDatta aur #ShalinBhanot ko Plus d’acteur ki dukan h ye #TinaDatta émotions h salut ni dono m PRABHATI BHOI (@prabhati_here) 21 janvier 2023

#ShalinBhanot et #TinaDatta tous deux mentent et ils ont planifié et comploté de l’extérieur. #BiggBoss16 NDS (@_NDS15) 21 janvier 2023

#BiggBoss16 Tina ko jab pata chala uski Pol khul rahi hai usne rone ka drame chalu Kara et fo sympathie archana et priyanka avec elle et #ShalinBhanot personne ne l’écoute bechara jyoti nagime (@jyoti_nagime) 21 janvier 2023

#ShalinBhanot répugnant Toute femme liée (frnd / gf) avec vous se sentira comme un enfer Que ce soit Priyanka Tina Daljeet Tout le monde en a fini avec toi. Aujourd’hui, Shiv et Stan ont dit laissez-nous mec. ?????? ?????? ?? (@DuniyaRash) 21 janvier 2023

Le chemin #ShivThakare se tait #ShalinBhanot sur ses voies montre qu’il ne sera foutu de personne. Bro, tu brilles #BiggBoss16 ??? (@dyaiyer) 21 janvier 2023

#ShalinBhanot pour #ShivThakre :- Maine aj tk teri Itni tarifein Ki h Kbhi usne ake btaya. Shiv:- Wo sabko Pta hai Kon Kya Bola hai kya Nahi. Entre-temps #ShivThakare: Main dono ko confiance nahi karta hu.#BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/YNGDkkVNkz MJ Bollywood (@MJ_Bollywood) 21 janvier 2023

#ShivThakare exposé #ShalinBhanot gauche droite et centre ? jyada acha tapis interdiction #BiggBoss16 la vie est bonne (@cutehell89) 21 janvier 2023

Aimé #ShivThakareest un conseil sensé à #ShalinBhanot rester à l’écart et ne pas traîner le problème avec #TinaDatta. ? #BiggBoss16 Naresh Reddy (@BBNTANALYST) 21 janvier 2023

Dans le prochain épisode, Ekta Kapoor sélectionnera une actrice pour son projet avec Dibakar Bannerjee. On dit qu’elle a choisi Nimrit Kaur Ahluwalia pour la même chose.