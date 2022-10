Bigg Boss 16 : Les fans expédient la romance de Priyanka Choudhary et Ankita Gupta ; un triangle amoureux d’espoir avec Sumbul Touqeer [View Tweets]

C’était le jour de la descente pour les concurrents de Bigg Boss 16 à l’intérieur de la maison. On peut voir que les colocataires ont essayé de créer une connexion les uns avec les autres pour les maintenir dans le jeu. Parmi tous les colocataires, la chimie de Priyanka Chahar Choudhary et Ankita Gupta a laissé une marque sur les téléspectateurs, qui expédient maintenant pour leur romance. De plus, Sumbul Touqeer Khan a également réussi à impressionner le public avec son attitude intrépide et certains espèrent même voir un triangle amoureux entre Priyanka, Ankita et Sumbul.

Le premier jour à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16, Priyanka et Ankita ont fait sentir leur présence. Les deux ont travaillé ensemble dans la populaire émission de télévision Udaariyaan et leur chimie à l’écran est déjà un succès auprès du public. On les a vus prendre soin les uns des autres et leurs doux gestes ont donné envie aux fans de les voir davantage en couple.

Dans la matinée, Priyanka et Ankit ont eu une douce conversation et se sont même embrassés. Plus tard, les deux ont été vus en train de manger dans la même assiette et leurs fans ont inondé les réseaux sociaux de leurs adorables photos. Les fans les ont déjà surnommés avec #PriyAnkit. Il semble que leur popularité ait fait des merveilles pour eux.

D’autre part, Sumbul a montré un aperçu de sa forte personnalité et a pris position pour MC Stan et a tenté de résoudre le problème entre ce dernier et Gautam Vig. Elle a même fait craquer le public avec son sens de l’humour et les fans ont déjà commencé à la soutenir.

Regarde.

je sais que personne ne le soutiendra, mais si quelqu’un commence à le soutenir, pensez à ces filles qui n’ont pas pensé à leur carrière et expriment leur voix contre lui pour le bien des autres filles #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta #PryAnkit Kriti ? (@ kriti3010) 2 octobre 2022

#AnkitGupta lorsqu’on l’interroge sur son et #PriyankaChaharChoudhary l’état de la relation, “bohot clear hai… usko future chahiye aur mujhe chahiye hi nahi” ?? Je suis comme Bigg Boss PLEEEEEAAASEEEEEEEEEE dono kitne pyaare hai matt khelo yaaaaaarrrrr !!!?? #priyankit ? #BiggBoss16 #BB16 Shivangi Gupta (@iamshivangi10) 2 octobre 2022

la façon dont sumbul prend la bonne position pour mc stan et a essayé de résoudre le combat entre lui et gautam. ?? seedhi baath no faltu bakwas. __#SumbulTouqeerKhan #bb16 #bigboss16 pic.twitter.com/avKWf66Wdr (@vibesthetiic) 2 octobre 2022

J’attends avec impatience Priyanka, Tina, Ankit et Sumbul. Je ne sais pas avec qui je finirai par aimer ou me connecter mais pour l’instant ces 4 m’intriguent.. #BB16 #Le chef sabs (@sinfullysabs) 1 octobre 2022

Je suis tellement excité pour cette saison. Je vois sumbul, Ankit & Priyanka comme des acteurs qui ont un scénario et ils jouent dedans… nous les aimons tous à cause de leur personnage. Je prie Dieu qu’ils ne puissent pas penser à leur image mais qu’ils soient aussi forts que Hina Khan et Rubina #bigboss16 Anjali Agarwal (@Lovealways3186) 2 octobre 2022

Pendant ce temps, Krushna Abhishek animera une émission Bigg Buzz, où il sera vu griller les candidats expulsés de l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss, animée par Salman Khan.