Bigg Boss 16 : les fans d’Udaariyaan veulent Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta dans l’émission [Read Tweets]

Bigg Boss 16 commence bientôt. Alors que de nombreux noms sont révélés, il y en a quelques-uns que la chaîne a gardés secrets. Maintenant, les fans d’Udaariyaan espèrent que la chaîne fera venir Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary. Or, il a été rapporté que ce dernier avait refusé le spectacle. Il semble que Priyanka Chahar Choudhary n’était pas sûre de faire une émission aussi controversée si tôt dans sa carrière. Elle a fait ses débuts avec Udaariyaan. D’un autre côté, Ankit Gupta avait fait quelques spectacles mais Udaariyaan a changé la donne pour eux. Les deux co-stars sont également des meilleures amies dans la vraie vie.

Dans le passé, nous avons vu comment la chaîne a intégré des meilleures amies comme Jasmin Bhasin et Aly Goni dans l’émission. Étant donné que 2-3 grands noms sont gardés secrets, les fans espèrent que Priyankit aura la chance de faire Bigg Boss 16. Jetez un œil aux tweets…

” ikk kudi jidaa naam mohabat Ghum ghum hai” Cette danse de vacances sera toujours si spéciale Nd la chimie était de premier ordre ici !!!#Fatejo #Pryyankit #bb16withpriyankit pic.twitter.com/zF4yFrIr03 Yuktii (@the_girlygirl14) 23 septembre 2022

On voit qu’il y a une demande certaine pour les deux. Étant donné qu’ils ont approché des jodis comme AryLie des acteurs d’Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan, ils pourraient regarder plus près de chez eux.