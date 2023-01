Bigg Boss 16 : les fans de Tina Datta et Shalin Bhanot soutiennent leurs favoris après la prise de bec NASTY ; Twitter est inondé de réactions mitigées [View Tweets]

Bigg Boss 16 a vu le combat le plus sale entre Tina Datta et Shalin Bhanot ce soir. Cela s’est produit après qu’il ait décidé de choisir Nimrit Kaur Ahluwalia pour le poste de capitaine devant Priyanka Chahar Choudhary. Tina Datta et PCC ont commencé à le traiter d’hypocrite et de personne à double face. Shalin Bhanot a perdu son calme avec les dames. Il a dit à Tina Datta qu’elle n’avait rien fait de plus que de coller aux garçons de la série. “Ladko Se Chipakti Ho”, a-t-il dit cette ligne. Priyanka Chahar Choudhary a sauté à ses côtés et les dames ont fustigé Shalin Bhanot comme n’importe quoi.

Tina Datta l’a appelé un B **** rd à plusieurs reprises à la télévision nationale. Elle a également dit qu’elle le giflerait. L’actrice a dit qu’elle voulait quitter la série car elle ne pouvait plus gérer cela. Les fans sont divisés sur le sujet. Alors que Tina Datta bénéficie d’un énorme soutien, d’autres estiment qu’il s’agit d’un double standard. Shalin Bhanot et Tina Datta ont mal parlé des femmes de la maison comme Soundarya Sharma et Sumbul Touqeer. Tina Datta a dit qu’elle voulait rentrer chez elle maintenant. Voici comment les fans ont réagi sur le plan social à ce combat épique entre les deux…

#TinaDatta ? bakchod hai bhot badi dutta ne bechaare shalin ka patta kaat diya kha gyi mal khaase ladke ko vijay (@vijay41164771) 18 janvier 2023

Comment pas cher #TinaDatta ? kya renommée ky liy duniya ky samny kpdy fado gy ek dusry ky ya apny. donc l’esprit nu l’ont. #SoundaryaSharma FYI Dr. hai asy nhi hai koi. anpad absurde #TinaDatta ? mn toh kr ra visage isky py do thappad maru.#BB16 tu devrais prendre des mesures Tanu S (@Rajani05081985) 18 janvier 2023

#TinaDatta ? est un tel menteur, dit-elle #ShalinBhanot dit ki mai aisi batein bolunga ki muh dikhane layak nhi rahogi n c’est elle qui a dit. #Shalin dit ki dono respectueusement rehte hai.. #Tina dit toutes les choses confidentielles #PriyankaChaharChoudhury femme d’aujourd’hui220 (@femmed’aujourd’hui220) 18 janvier 2023

Oui, elle a provoqué des ennuis, mais quand cela est devenu trop coûteux à gérer à la fois en tant que candidate et en tant que femme, elle a riposté et au moins une femme #PriyankaIsTheBoss se tenait à ses côtés. Malheureusement pour #TinaDatta ? c’est trop tard. #Biggboss16 COULANT LIBRE (@ Sanjeev26068110) 18 janvier 2023

Cher Tinzi ! Non seulement vous faites de votre mieux, mais vous surpassez également les autres en même temps. Un long chemin à parcourir. Donc, s’il vous plaît, vous n’avez pas besoin d’aller n’importe où. Restez là et amusez-vous dans votre style tant que vous y êtes. Tu es une source d’inspiration. Alors, tuez-le ! #TinaDatta #TinaDatta ? ? (@PartmalX) 18 janvier 2023

Évidemment @iamTinaDatta Elle a pris beaucoup de conneries lancées sur elle par ce narcissique Shalin C’est vraiment une guerrière Elle aurait dû jouer seule dès le premier jour, alors les choses auraient été différentes Shalin a gâché son jeu C’est un ####TinaDatta ? #TinaIsTheBoss Dr Rumi Shaikh (@DrRumanaShaikh) 18 janvier 2023

Oui très bonne décision Tina, enfin tu as pris une excellente décision. Nous vous encouragerons toujours à quitter le spectacle #TinaDatta ? tu mérites d’être expulsé pour la 2ème fois ? Tiyas (@tiyasganguly) 18 janvier 2023

Le plus triste est que Soundarya Sharma a été gravement assassiné au milieu de leur combat. Shalin Bhanot parlait d’elle depuis le début de l’émission.