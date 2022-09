Bigg Boss 16 : les fans de Surbhi Jyoti démystifient la fausse capture d’écran de l’actrice niant sa participation à l’émission de Salman Khan

Le Bigg Boss 16 de Salman Khan est prêt à démarrer dans quelques jours. L’un des grands noms est censé être Surbhi Jyoti. Selon certaines poignées sur les réseaux sociaux, elle a donné un clin d’œil à l’émission. D’autres soutiennent qu’elle a refusé Bigg Boss 16 ou est toujours en pourparlers pour une confirmation finale. Le problème est que tous les candidats seront enfermés d’ici le 27 septembre 2022. Nous pouvons entendre parler de confirmations et d’abandons jusque-là. Surbhi Jyoti a travaillé sur Colors Naagin 3 et est une actrice très populaire. Cette saison, les grands noms manquent. Les seuls noms très connus sont Shivin Narang, Sreejita De et Tina Dattaa.

Maintenant, les fans de Surbhi Jyoti sont bouleversés car de fausses captures d’écran de l’actrice niant faire partie de la série font le tour. Il semble qu’elle n’ait rien posté de ce genre. Bigg Boss 16 et ses fans pensent que ce ne sont que des rivaux qui jouent mal alors que le spectacle n’a même pas commencé. Jetez un œil aux tweets…

Pendant une seconde, j’ai pensé que c’était réel..??? J’ai littéralement vérifié son histoire plus de 5 fois… ?? [#SurbhiJyoti #Sjians] pic.twitter.com/NOLevLDEQu ?????? (@Chiku2324) 25 septembre 2022

Il y a une autre vidéo de Surbhi Jyoti et Shivin Narang ensemble. Les fans ont l’impression qu’elle vient effectivement dans la série. L’actrice a posté des histoires passant du temps de qualité avec ses meilleures amies Ananya Arora et co. Cela nous fait nous demander si elle va rester longtemps. L’étourdissant est mieux connu sous le nom de Zoya de Qubool Hai. Surbhi Jyoti est resté le plus longtemps à l’écart de l’espace de téléréalité.