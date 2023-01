Bigg Boss 16 : les fans de Sumbul Touqeer Khan l’appellent “Karma” après que Salman Khan ait critiqué Tina Datta pour avoir révélé des conversations intimes avec Shalin Bhanot

Bigg Boss 16: Salman Khan est vu dénigrer Tina Datta dans la dernière promo de Weekend Ka Vaar sur sa conversation avec Priyanka Chahar Choudhary à propos de Shalin Bhanot lui demandant le nom de marque de ses vêtements intérieurs. Dans la promo, vous pouvez voir comment l’hôte superstar a perdu son calme et a critiqué Tian en disant que jusqu’à ce qu’ils soient ensemble, elle a tout gardé à l’intérieur et maintenant qu’ils sont séparés, elle jette la saleté. Et ce qui l’a fait se taire jusqu’à si longtemps. Tina Datta s’effondre et insiste sur le fait qu’elle veut rentrer chez elle maintenant. Les fans de Sumbul Touqeer Khan l’appellent Karma et lui rappellent comment elle a tenté d’assassiner une jeune fille de 19 ans et ce qui se passe se produit.

Manquer #TinaDatta Votre personnage a assassiné une jeune fille de 18 ans alors qu’elle n’était même pas fautive ! Kya socha tha tune ki bhagwan ni dekh ra kuch ? Teri harkatein vo avis ni kr ra ? Tera kala dil khol k rakh diya uss bhagwan ne aaj NTV pe ! Désolé mais tu le mérites ! #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/GPRl3iHPPF (@LetsLoveSumbul) 20 janvier 2023

Si #ShalinBhanot ? demandé #TinaDatta alias marque nalli pour ses sous-vêtements quelle était cette danse poitrine contre poitrine si #Shalin était un méchant alors pourquoi cette danse maladroite avec lui? Le public de Miss Datta n’est pas aveugle #BB16 @CouleursTV pic.twitter.com/FiQSNOE6iQ Règles Sha (@shahzai37878216) 19 janvier 2023

Quelle dame dégoûtante #TinaDatta est. La diffamation d’un homme est-elle justifiée ? Et s’attendre à ce que les gens vous respectent avec ce type de personnage ? Bon marché.#BigBoss16 #ShalinBhanot ? Abhilash Srivastava ?? (@mediabhii) 20 janvier 2023

Shalin Bhanot dans la promo est vu exprimer un choc à travers ses expressions faciales et il semble que l’acteur ne soit pas encore au courant de la conversation entre Priyanka et Tina.