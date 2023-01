Bigg Boss 16: les fans de Sumbul Touqeer disent que Karma est une vraie salope après que Shalin Bhanot ait assassiné le personnage de Tina Datta

Bigg Boss 16: Les fans de Sumbul Touqeer Khan appellent Karma sa meilleure amie alors que Shalin Bhanot lui-même assassine Tina Datta dans leur horrible combat. Tina perd son calme et demande à Bigg Boss qu’elle veut quitter la maison maintenant. Alors qu’Internet se divise entre le combat de Shalin et Tina, les fans de Sumbul lui rappellent que c’est elle qui a assassiné son personnage et que c’est elle qui a lancé le faux ange amoureux entre Sumbul et Shalin.

Aj Shan #tinadatta ko expose krdia à usko “personnage” ki fikar hone lggi Elle était celle qui a fait de la vie un enfer pour #SumbulTouqeerKhan par personnage l’assassinant à chaque instant! Honte à Tina,4 qui parle de sujet sensible !#ShalinBhanot #shalinKiSena pic.twitter.com/pNZ8ORKlrf Aujla Sahab ? (@aujlaSahab_) 18 janvier 2023

LE KARMA AIME #SumbulTouqeerKhan!! Salman sur WKW : Sumbul tu es le même depuis le début. PCC/Tina au bon moment avec Sallu : aucune implication #SumbulTouqeerKhan Le: “Core Personality” ? ? pic.twitter.com/RXsLDfr20O NandhiniAK (@NandhiniAK1) 18 janvier 2023

???? le karma est ab * tch! Sumbul a donné un bon net. À toutes ces personnes qui ont perdu confiance en notre fille, elle a aujourd’hui eu raison, même si elle a déjà reçu une note claire de Salman, mais aujourd’hui, les deux Shana ont pris la parole. @TouqeerSumbul @manupunjabim3 #SumbulTouqeerKhan #sumaan #bb16 pic.twitter.com/kkaTLJ85lI Jasmin (@ Farheen00678982) 19 janvier 2023

Sumbul Touqeer qui joue magnifiquement dans le jeu est appelée la sherni de la maison car elle parle moins mais quand elle le fait, elle prend tout son sens. En ce moment, les fans adorent la façon dont elle a une réponse de chute de micro à Priyanka Chahar Choudhary dans son combat inutile avec elle.