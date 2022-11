Bigg Boss 16: les fans de Sumbul Touqeer demandent aux créateurs d’ARRÊTER d’assassiner son personnage après que Salman Khan a déclaré qu’elle était obsédée par Shalin Bhanot

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer a reçu un énorme soutien de ses fans après que Salman Khan lui ait dit qu’elle était obsédée par Shalin Bhanot car ils pensaient que son personnage se faisait assassiner. Sumbul a fait l’objet de nombreuses critiques après avoir détenu Shalin dans un combat avec MC Stan, beaucoup l’ont qualifiée de farceur. Mais les fans de la célèbre actrice d’Imlie comprennent qu’elle a eu une crise de panique et que personne ne l’a remarqué et qu’elle a délibérément essayé de faire un angle avec Shalin alors qu’elle disait NON.

#SumbulTouqeerKhan j’ai eu tellement peur et paniqué à cause de la violence qui s’est produite dans la maison, ce qui était si naturel Cela n’avait rien à voir avec son obsession#BiggBoss16 Tipy (@tedhibaat1) 18 novembre 2022

Une réaction situationnelle .. C’est un combat entre Sha et Stan où elle a soutenu Sha juste parce qu’elle le pensait bien .. #SumbulTouqeerKhan Toujours effacé en tant que lien d’amitié “BFF”. Il est toujours raconté comme une obsession par @CouleursTV #SumbulSquad #BiggBoss16 SUPPORT JANTA AVEC SUMBUL pic.twitter.com/NKbg6xMhGi ???? ?? (@MannRoy_) 18 novembre 2022

Je suis vraiment choqué par le fait que #TinaDatta soutenu les gens qui doutaient constamment de sa loyauté en abandonnant un gars qui la soutenait constamment. Elle est vraiment un matériau BB. Le vampire parfait. Une voix si douce avec un cœur laid!#ShalinBhanot #Bb16#SumbulTouqeerKhan Tasmiah Azad (@tasmiah_azad) 18 novembre 2022

la façon dont les créateurs la décrivent est en fait dégoûtante malgré qu’elle dise NON, ils continueront à lui imposer un récit, mais cette émission ne définira jamais qui elle est. cette fille est tout coeur. nous sommes avec toi, Sum. reste fort @TouqeerSumbul #SumbulTouqeerKhan #BB16 pic.twitter.com/AOacIivjy6 ananya (@ananya_1233) 18 novembre 2022

Tina Datta claque également fortement Sumbul et affirme que Shalin est amoureux d’elle et qu’elle a créé un chahut inutile en raison de ses obsessions pour lui. L’actrice affirme également que Sumbul aime aussi Shalin. Pendant que ses fans s’en prennent à l’actrice et l’appellent la vamp de la maison.