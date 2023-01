Bigg Boss 16 : les fans de Sumbul Touqeer critiquent la chaîne pour avoir ratissé l’enfance douloureuse de l’actrice dans la série ; dis, ‘Tamasha bana ke rakh diya’ [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16, en particulier ceux de Sumbul Touqeer Khan, sont très contrariés par le segment de l’astrologue. L’actrice d’Imlie a survécu dans la série alors qu’elle a dû faire face à des situations vraiment difficiles. Cela a commencé à partir du moment où le récit du faux amour et de l’obsession a commencé dans la maison. Alarmé, son père Touqeer Khan est venu dans l’émission pour faire exploser Tina Datta et Shalin Bhanot. Dans ses prédictions, l’astrologue a déclaré que Sumbul Touqeer gagnerait sûrement si elle se rendait à la semaine finale. Il a également dit qu’elle est quelqu’un qui a besoin d’un soutien émotionnel tout le temps. Il a dit à Sumbul Touqeer qu’elle devait entretenir des relations cordiales avec sa mère.

Comme on le sait, ses parents se sont séparés quand elle était jeune. Son père a élevé à lui seul ses deux filles, Sumbul et Saniya. Il semble que lorsqu’ils ont déménagé de Delhi à Mumbai, elle a perdu le contact profond avec sa mère. L’astrologue a dit que sa Lune était faible. Comme nous le savons, la Lune en astrologie est associée aux émotions, aux humeurs et à la santé mentale. C’est aussi la maison des relations maternelles. Les fans n’ont pas aimé ça. C’est ce qu’ont dit les fans de Sumbul Touqeer sur Twitter…

C’est très bon marché @CouleursTV prenant un nom de mère qu’elle n’a jamais mentionné. Comment avez-vous pu aborder un sujet aussi sensible à la télévision nationale sur ce qu’elle a traversé trp ke liye kitna niche Jana hai rangu puis contribution ki baat karte ho#SumbulTouqeer concurrent fort hai https://t.co/16M2I9VXbw Suprématie SUMAAN (@ManyaSi53953935) 20 janvier 2023

Dekhao 2 koudi ko admi ko #SumbulTouqeerKhan ? ko succès et popularité buk rahey 19 salki ladki k sath torturer mentalement et jouer émotionnellement karke bolo koi eh ladki ko soutien émotionnel nhi seulement elle a besoin d’une personne positive autour d’elle#SumbulTouqeer Sabin Ojha (@SabinOjha12) 20 janvier 2023

La façon dont elle contrôle son rire à la fin ??? ps- Astrologue ?????? Il y a besoin de dire sur ses affaires familiales…??#SumbulTouqeerKhan#BB16pic.twitter.com/kyoNRSUhCx ????????? (compte fan) (@baishnabi_03_) 20 janvier 2023

Juste au moment où je pensais @CouleursTV Je ne peux pas m’abaisser plus bas, ils me prouvent que j’ai tort ? Vous aviez littéralement aspiré sa vie et juste au moment où elle commence à respirer en surmontant toutes les bêtises, vous avez frappé sous la ceinture avec son problème le plus sensible ? Toujours sa façon de sourire ?#SumbulTouqeerKhan est pic.twitter.com/9newIM5nXA DeepVibes (@seldeepa) 20 janvier 2023

Bigg Boss 16 s’avère être l’une des saisons les plus intéressantes après Bigg Boss 13. Sumbul Touqeer Khan est le plus jeune concurrent de la série. La jeune comédienne a évolué dans le jeu avec dignité.