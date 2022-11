Bigg Boss 16 : Les fans de Shiv Thakare sont FURIEUX alors qu’Archana Gautam se moque de sa victoire au BB Marathi ; exiger des excuses immédiates [VIEW TWEETS]

Grand Patron 16 est partout dans l’actualité. La dose illimitée de drame a laissé les fans intrigués. La dernière saison s’avère être une réussite car elle gagne un maximum de TRP sur la carte. Sur les réseaux sociaux aussi, les internautes parlent de Bigg Boss 16 à pleine puissance. Chaque jour, les candidats sont à la mode pour différentes raisons. Aujourd’hui, Shiv Thakaré et Archana Gautam sont à la mode. “PROUD BBM WINNER SHIV” est à la mode sur Twitter alors que les fans critiquent Archana Gautam pour s’en être moqué.

Entertainment News: Bigg Boss 16: les fans de Shiv Thakare sont mécontents d’Archana Gautam

Sur Twitter, les internautes critiquent Archana Gautam pour s’être moqué de Shiv Thakare et de sa victoire au Bigg Boss Marathi. Elle a fait une déclaration sur les concurrents de Bigg Boss Marathi et a même ri quand Salman Khan a déclaré qu’elle était la gagnante. Les internautes déclarent qu’elle se moque de la langue ainsi que de son dévouement. Les internautes disent que BB devrait prendre des mesures contre elle et qu’elle devrait s’excuser immédiatement.

Jetez un œil aux tweets ci-dessous :

@Le chef @CouleursTV agissez juste contre cette dame… elle dit toujours ça… si didi bolna a tort de kya aapke liye ye shi ha ki baar baar ek ladki dusre bb ke liye bol rahi ha…iss week-end ke baar moi archana ko saza milni chhaiya FIER GAGNANT BBM SHIV https://t.co/FmBOHGMfOM Shruti Shrivastava (@shrutiAbhiArmy) 28 novembre 2022

Qu’est-ce que fffff je ne comprends vraiment pas, ces gens qu’ils viennent ici gagnent et manquent de respect à nos gens et montrent? jeter archana ou lui demander de s’excuser FIER BBM GAGNANT SHIV @CMOMahashtra Prakash Bhusate (@b21prakash) 28 novembre 2022

archana dit que vo à sirf niveau de l’état ka bb jeeta ha à madame ji aap aux élections au niveau du district bhi nhi jeeti ha ou shiv ne au niveau de l’état ka BB jeeta ha jo ki aapke liye impossible ha usme jana ou uske tâche karna … à madame aap à kuch bolo he mat. FIER GAGNANT SHIV BBM Shruti Shrivastava (@shrutiAbhiArmy) 28 novembre 2022

