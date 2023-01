Bigg Boss 16: les fans de Shiv Thakare organisent un rassemblement massif à Amravati pour soutenir leur favori [Watch Videos]

La grande finale de Bigg Boss 16 n’est que dans quelques semaines. Les fans font tout pour que leur favori remporte le show. Ou se classe parmi les deux premiers. Aujourd’hui, un rassemblement a eu lieu à Amravati pour le succès de Shiv Thakare. Comme nous le savons, c’est sa ville natale. C’était un véritable défilé avec des voitures décorées, des danseurs et des dhols. Shiv Thakare est le vainqueur de Bigg Boss Marathi 2 et est l’un des prétendants les plus forts pour Bigg Boss 16. Dans l’émission, il a fait les prétendants les plus forts, que ce soit avec Abdu Rozik ou MC Stan.

Hier, une tendance VIJAYI BHAVA SHIV THAKARE s’est emparée des réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs neutres sont fans de Shiv Thakare. Il a été un ami fidèle et a bien guidé son groupe dans la série. De toute évidence, sa concurrence est forte. Priyanka Chahar Choudhary a une base de fans existante très solide. Elle est aussi un visage de la chaîne. Découvrez les visuels du road show dans la ville.

Flash Mob et Rassemblement en soutien à @ShivThakare9 à Farshi Stop, Amaravati organisé par des membres de son studio de danse et des supporters neutres. Suivi au niveau du sol de Shiv Bhau >>> Tout autre concurrent VIJAYI BHAVA SHIV THAKARE pic.twitter.com/C2bK380D3m ???? ???? ??????? ????????? (@Team_ShivFC) 29 janvier 2023

Dans le passé, un énorme rassemblement pour Luv Tyagi a été organisé par sa communauté pendant Bigg Boss 11. Les fans ont été stupéfaits. Plus tard, nous avons vu des rassemblements pour Umar Riaz lors de Bigg Boss 13. Gagner le trophée Bigg Boss est devenu une question de fierté locale et ce soutien à Shiv Thakare le montre !