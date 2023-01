Bigg Boss 16 : les fans de Shiv Thakare appellent la « carte de femme » de Soundarya Sharma ; dire, ‘Niveau suprême du féminisme’ [Read Tweets]

Bigg Boss 16 Ticket To Finale Week fait tourner les choses en tête. Soundarya Sharma et Shiv Thakare ont eu une énorme prise de bec aujourd’hui. Dans la tâche de capitaine, elle a décidé de prendre le nom de Nimrit Kaur Ahluwalia au lieu de Shiv Thakare. Elle a dit qu’il avait l’habitude de garder rancune pendant longtemps, ce qui n’est pas la qualité d’un leader. Shiv Thakare a déclaré que sa vision était différente. Parlant d’émotions, il lui a posé des questions sur Gautam Singh Vig et leur lien. Soundarya Sharma s’est fâchée et a dit qu’il assassinait son personnage. Elle a dit qu’il ne comprendrait pas les implications de ce qui se passe lorsqu’une femme admet vraiment ses sentiments à la télévision nationale, elle aussi une actrice. Soundarya Sharma s’en est plainte à Shalin Bhanot.

Archana Gautam a dit à Shiv Thakare qu’il n’avait pas fait ce qu’il fallait en parlant de Gautam Vig car il n’était pas dans la série. De plus, elle a fait quelques commentaires sur Bigg Boss Marathi. Les fans sont contrariés en disant que Bigg Boss Marathi est un spectacle beaucoup plus difficile que le Hindi Bigg Boss où il n’y a pas de tâches. Jetez un oeil à la façon dont les médias sociaux ont réagi sur le même…

#SoundaryaSharma chapeau dhoke #ShivThakare ? ke piche pari hui hein ou bauklayi hui hein saf dikh raha hein ! Ou il est grand temps ki log kuch vi bat pe Shiv kiyu gagnant bana leke ata hein ! @Le chef WKW pe ce sujet devrait être soulevé!#BB16 #Biggboss16 PG (@PURBAGH22627553) 19 janvier 2023

Shiv est en 5ème vitesse .. il prendra la 6ème vitesse très bientôt parce que l’image abhi baaki hai kuch aur log expose hone bache hai ??#ShivThakare Rhythmicxxx__ (@Rhythmicxx__) 19 janvier 2023

Encore une fois, les candidats qui traînent bb marathi doivent être adressés par salman monsieur ou bien tendance quelque chose pour que les médias ou la chaîne y prêtent attention. #ShivThakare ? Parthes de Parth (@SidHeartNandini) 19 janvier 2023

#SaundaryaSharma k tan badan m aag lgadi h #ShivThakare ? ne pas utiliser exposer kr k ??? Ou alors #ShalinBhanot ? pgl hogya h bechara na ghr ka na ghat ka ab usk ps sau ou archana bche hn grp m bnane k liye isly Nimmo ko chahra h idhr ajy? shiv n à bhav Dena bnd krdya h ab?#BB16 Inaya ? (@inaya70459135) 19 janvier 2023

Soundarya Sharma joue la célèbre carte des femmes qui ne fonctionnera pas cette fois. Parce qu’elle a été exposée et que ce n’est pas son assassinat. #BiggBoss16 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 19 janvier 2023

Soundarya se détend avec Shalin (dont le personnage l’a assassinée toute cette saison) et b!tch!ng à propos de #ShivThakare ? (qui s’est simplement interrogée sur l’authenticité de ses émotions pour Gautam) est le niveau suprême du FÉMINISME – elle est prête pour Bollywood ? vieshaldushinge (@vishdash80) 19 janvier 2023

Salman Khan a beaucoup de problèmes à régler cette semaine. Le plus grand drame a été autour de Tina Datta et Salman Khan. De plus, il y a les affaires de Soundarya et Nimrit Kaur Ahluwalia avec Shiv Thakare.